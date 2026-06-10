生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、照明ブランド「Luminasave（ルミナセーブ）」から、省エネLEDシーリングライト「ルミナセーブ20畳調光・調色モデル」を5月中旬に発売した。

また、同製品は14000lmの明るさを実現しており、今年5月に実施された指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）の、一般家庭用LEDシーリングライトの明るさにおいて第1位を獲得した。

国際的な水銀規制の影響を受け、来年末までに日本国内でも一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入の終了に伴い、従来の蛍光灯照明からLED照明への切り替えが加速している。そこで、一般家庭用LEDシーリングライトの中でより広い部屋を明るく照らす需要に応えるため、従来モデル（LEDシーリングライト20畳用：E55−W20DS）をアップグレードリニューアルした。

特長は、同社史上最高の明るさを実現。光が空間全体に広がることで、広いリビングでも明るさのムラを抑え、すみずみまでしっかり照らす。





20畳分の蛍光灯（12畳用蛍光灯（FCL30＋32＋40：108W）と8畳用蛍光灯（FCL32＋40：80W ）を使用した場合の合計消費電力（188W）で算出。各消費電力値は日本照明工業会（ガイド114−2012）基から引用）と比較して58％も電気代を節約できる。蛍光灯では1年188Wで1万1656円かかっていた電気代（各金額は電気料金1kWhあたり税込31円で換算（全国家電公取協基準）で1日5.5時間、年間2000時間使用した場合（日本照明工業会基準）にかかる電気料金の目安）だが、ルミナセーブ20畳なら、58％（6839円）削減し、4817円まで抑えることが可能となる。

調光・調色機能に加え、常夜灯、おやすみタイマー、留守番タイマーなど便利機能を搭載。液晶表示付きリモコンで、操作状態もひと目で確認できる。

取り付け部分を見やすくすることで、位置合わせがしやすい設計になっている。天井への取り付けもスムーズに行える。

［調査概要］

2026年5月＿LEDシーリングライト（20畳用）における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：5月20日〜5月29日

調査概要：主要11社（同社調べ）を対象とした独自調査

調査手法：公開情報および関係者へのヒアリング等を基に、データを比較・検証したものです。実際の数値とは異なる場合がある

備考：5月時点／効果効能等や優位性を保証するものではない

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp