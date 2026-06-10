ロッテは、6月16日にチョコパイブランドから「チョコパイでひと休みシリーズ」第4弾として、「チョコパイ＜華やぐアールグレイのレモンティー＞」を発売する。

昨年6月に実施したファンイベント「チョコパイLoverミーティング」では、参加者の人々と「新フレーバー開発会議」を実施した。「チョコパイ〈華やぐアールグレイのレモンティー〉」は、同ミーティングで寄せられた意見から開発した「ひと休みにぴったりなチョコパイ」となっている。アールグレイ紅茶葉を練り込んだケーキと、シチリア産レモン果汁（レモン果汁1.0％使用（生換算））を使用したレモンクリームをあわせ、チョコレートでコーティングした。アールグレイの華やかな香りが心地よいレモンティーをチョコパイ独自のおいしさで表現している。心がほっとする、ひと休みシーンにぴったりなレモンティーをイメージしたチョコパイをぜひ食べてみてほしい考え。





商品特長は、チョコパイの大ファンである「チョコパイLover」と一緒につくったひと休みシーンにぴったりのチョコパイとのこと。ベルガモット香るアールグレイと、それを引き立てるレモンが華やかに調和したレモンティーをイメージした。ケーキにはアールグレイ紅茶葉を練り込むことで香り豊かに仕上げた。レモンクリームには、シチリア産レモン果汁を使用している。

［小売価格］464円前後（税込）

［発売日］6月16日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp