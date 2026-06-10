明治は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドから、国産黄金桃の果汁を使用した期間限定の果汁グミ「果汁グミSpecial黄金桃」を、6月16日に全国の一部コンビニエンスストア・駅売店で、7月14日からは一部企業へ経路を拡大して発売する。

「果汁グミSpecial」シリーズは、昨年12月に、栃木県産とちあいかの果汁を使用した「果汁グミSpecialとちあいか」を発売し、品種や産地などを厳選し果汁にこだわった自分へのご褒美グミとして好評を得た。今回シリーズ第二弾として、国産黄金桃の濃縮果汁を使用した同商品を発売する。「かみごたえチャート3」（「かみごたえチャート」とは、グミをかむ際に要する力をレベル分けし、自分のかむ力や気分に合わせた固さのグミを選んでもらうための同社独自の指標）の歯切れの良い食感で、ジューシーで芳醇な黄金桃のおいしさと、やさしい甘さが口の中で広がる。着色料不使用で素材本来の色合いを生かすとともに、黄金桃の形を模したグミに加え、ラッキーアイテムとしてハート形のグミが入っていることがあり、見つける楽しさも楽しめる。

同商品の発売を通じ、グミのおいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

特長は、国産黄金桃果汁100を使用（生果汁換算比）（生果汁に換算すると製品重量の100％相当になるよう、7.0倍濃縮の黄金桃果汁を約6.9g配合している）。ジューシーで芳醇な味わいとなっている。歯切れよく果汁感が広がる「かみごたえチャート3」の食感だとか。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

一部コンビニエンスストア・駅売店：6月16日（火）

経路拡大：7月14日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp