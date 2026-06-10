京王百貨店 新宿店は、6月19日〜24日の期間、7階大催場において「福岡うまいもの大会」を開催する。通算4回目の開催となる同展では、イートインには「麺屋たいそん」「割烹よし田」が初登場するほか、福岡の特色あるうどんスープ4種が楽しめる「テレビ西日本 うどん MAP 博」企画も初登場する。王道の明太子グルメや人気スイーツ各種など、初登場7店を含む全36店舗が福岡から集結する。会期中、太宰府天満宮の巫女さんや福岡親善大使、福岡県大牟田市公式キャラクター「ジャー坊」も来場する。



麺屋たいそん「煮卵入り赤辛豚骨ラーメン」

多数のラーメン店がひしめきあう福岡・博多に2019年に創業した「麺屋たいそん」。ニューヨークラーメングランプリ2023準優勝、大阪ラーメンEXPO2023年優勝など華々しい経歴を持つ行列必至の同店。「京王限定 濃厚博多豚骨チャーシュー麺」は、歯切れの良い細麺と20時間ほど強火でしっかりと炊き上げた濃厚な豚骨スープの相性が抜群だとか。炙りの香ばしさと、とろける柔らかさが絶品の豚バラチャーシューをたっぷり乗せた一品となっている。「煮卵入り赤辛豚骨ラーメン」は、数種類のスパイスをブレンドした自家製赤タレを合わせた旨辛豚骨スープ。トッピングは丁度良い柔らかさの煮卵に、チャーシュー、キクラゲ、ネギの王道スタイルとなっている。



「割烹よし田名物 鯛茶」

「割烹よし田」は、1963年創業の福岡・天神の老舗割烹料理店。創業当初からの名物料理「鯛茶」をはじめ、九州の魚介を堪能できる店としてビジネスでの接待や慶事まで幅広く利用されている人気店。「割烹よし田名物 鯛茶」は、鯛の刺身に一子相伝のタレを絡めた一品。上品な味わいと手軽さから、ランチタイムの看板メニューとして高い人気を誇っている。1杯目は鯛の刺身と。2杯目は残りの鯛とタレで贅沢なお茶漬けにして楽しめる。

「テレビ西日本 うどんMAP博」は、TNCテレビ西日本の人気バラエティー番組「うどんMAP」企画として同展に初登場する。3種のうどんメニューから好きなものを選び、さらに福岡県内（北九州・福岡・筑後・筑豊）4つの地域の特色あるうどんスープから選んで味わうことができる。

［開催概要］

場所：京王百貨店 新宿店 7階 大催場

会期：6月19日（金）〜24日（水）

営業時間：10時〜20時 ※最終日は17時閉場

主催：福岡県物産振興会

後援：福岡県、福岡県観光連盟

協力：太宰府市、大牟田市、太宰府天満宮

京王百貨店＝https://www.keionet.com