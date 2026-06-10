タレントの網浜直子が９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、２５歳の息子のＬＩＮＥの既読がつかないだけで捜索願を出しかけたことを明かした。

この日は「パパママの心配事を解消ＳＰ」と題し、パパママ著名人が集合。網浜は２５歳、２４歳の２人の息子がいるが、「子供が大きいんですけど、未だにＬＩＮＥの既読がないとずっと心配になっています」と母心を吐露。「大きくなってくると、車に乗るようになって、港とかに行ってギアをバックにいれて海に落っこちて行方不明になっているんじゃないかとか、夜中の２時になっても帰ってこないと妄想してしまって」とよからぬことばかり考えてしまうという。

あまりにも心配で何度も電話をかけるがそれも出ず。明石家さんまは「でも、運転中は出られないからな」と理解するも、網浜は「そうなんです。でも心配になっちゃって、友達の飯島直子ちゃんに電話して『捜索願を出そうと思っている』って言ったら『やめな？』って」と思いとどまるように諭されたという。

これにはさんまも「もう２０いくつでしょ？放っといていいんじゃないですか？」と伝えていた。