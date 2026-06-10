北斗晶、義母の90歳誕生日を報告 夫・佐々木健介＆息子・健之介らとの家族ショット披露「おめでとうございます」「大家族のトップに君臨するお母さん」
元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が8日、自身のインスタグラムを更新。義母が90歳の誕生日を迎えたことを報告し、夫で元プロレスラーの佐々木健介（59）、長男・健之介さんらと家族で“お祝い”する写真を披露した。
【写真】ケーキの前で“おちゃめ”なダブルピースをする北斗晶の90歳義母
北斗は「九州ばーちゃん（義母）卒寿 90歳のお誕生日おめでとう #卒寿 #90歳 #福岡 #家族 #長生きしてね」とつづり、ケーキを前におちゃめな“ダブルピース”をする義母のソロショットや、家族での記念写真などを公開。
コメント欄では「おめでとうございます」「大家族のトップに君臨するお母さんに相応しい貫禄です」「パパのお母さんのお祝いの為に福岡へ帰省していたんですね」「ご家族にお祝いしてもらって笑顔が素敵です」など、温かい声が寄せられている。
【写真】ケーキの前で“おちゃめ”なダブルピースをする北斗晶の90歳義母
北斗は「九州ばーちゃん（義母）卒寿 90歳のお誕生日おめでとう #卒寿 #90歳 #福岡 #家族 #長生きしてね」とつづり、ケーキを前におちゃめな“ダブルピース”をする義母のソロショットや、家族での記念写真などを公開。
コメント欄では「おめでとうございます」「大家族のトップに君臨するお母さんに相応しい貫禄です」「パパのお母さんのお祝いの為に福岡へ帰省していたんですね」「ご家族にお祝いしてもらって笑顔が素敵です」など、温かい声が寄せられている。