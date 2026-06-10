楽天が10日、三木肇監督（49）との双方協議により、同氏が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として10日の巨人戦から指揮を執ると発表した。楽天はここまで21勝36敗1分の借金15で、5位のロッテと7ゲーム差の最下位に沈んでいた。

森井球団社長が同日午前に報道陣に対応。三木監督の休養について「この資産、選手を生かしながら、それでも前に進まなきゃいけないという決断の中で、残り85試合まだ諦めない。そのつもりで1試合でも多くファンの方に前向きな新しい戦いを見せていきたいということでお話させていただいた結果でございます。今日からまた代行という形になりますけれども、塩川ヘッドに思いっ切り戦っていただきたいと思っております」と説明した。

発表のタイミングについて聞かれると「別に何か数字を決めてこの日までにとかそういう風に決めてたわけではないんですけれども、現状あまりチーム状態が良くない中で、監督も苦労しながら戦っていただいてたんですけども、その中で昨晩遅くまで話し合った結果ということになります」と話した。

就任2年目の今季、三木監督は序盤から苦戦を強いられ、交流戦ではセ・リーグ最下位の中日、ヤクルトを相手に球団初の開幕6連敗を喫した。5月28日の中日戦では三木谷浩史オーナーが試合前にチームを激励。6月2日のDeNA戦からは鈴木大をキャプテンに据えるシーズン中では異例ともいえる人事を断行した。

しかし、状況を打開するまでには至らず、4日の同戦では8回表まで7―0の大量リードも大逆転されてサヨナラ負け。三木監督は「選手たちは必死にやってくれている。応援してくれているファンの方にも申し訳ない」と声を絞り出していた。

監督代行となる塩川氏は現役時代に7年間、楽天でプレー。11年に現役を引退後、1、2軍の内野守備走塁コーチを歴任。今季からヘッドコーチを務めていた。チームは18年に21勝41敗1分で借金20を抱えた就任3年目の梨田昌孝監督が電撃辞任。平石洋介ヘッド兼打撃コーチが監督代行を務め、翌年監督に就任した例がある。