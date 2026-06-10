使っていない土地を「月極駐車場にすれば初期費用が少ない」と言われました。5台分で月5万円ほどの収入なら、管理の手間を考えても割に合うのでしょうか？

月極駐車場が初期費用の少ない土地活用と言われる理由

月極駐車場は、土地活用の中でも比較的少ない初期費用で始められる方法として知られています。アパートやマンション経営の場合は建築費が必要ですが、月極駐車場なら土地の整地や舗装、区画線の設置などが中心になります。そのため、アパート経営などと比べると初期投資を抑えやすい傾向があります。

また、将来的に別の用途へ転用しやすいことも特徴です。例えば、数年後に売却したい場合や、アパート建築を検討する場合でも比較的柔軟に対応できます。

土地を利用していない場合でも、固定資産税や都市計画税などの維持コストが発生しますが、駐車場として貸し出せば収入を得られる可能性があります。そのため、初期投資を抑えながら土地活用を始めたい場合の選択肢の一つとして検討されています。



5台で月5万円の収入は割に合うのか

5台で月5万円の収入がある場合、年間収入は60万円になります。数字だけを見ると悪くない収入に見えるかもしれません。しかし、実際には固定資産税や都市計画税、清掃費、補修費などの維持費が発生する場合があります。管理会社へ委託する場合には管理費も必要です。

また、常に満車であるとは限りません。例えば1台分が空車になれば、月1万円の契約であれば年間12万円の収入減になります。そのため、月5万円という金額だけで判断するのではなく、経費を差し引いた後の手取り額で考えることが大切です。

一方で、アパート経営などと比べると初期投資を抑えやすく、建物の修繕リスクも少ないため、「高収益を狙うというより、比較的低コストで土地を活用する方法」として検討する価値があります。



駐車場経営で発生する管理の手間とは

駐車場経営は、アパート経営より管理負担が軽いといわれています。入居者の設備トラブル対応や建物管理がほとんどないためです。しかし、手間がゼロになるわけではありません。

契約者募集、契約書作成、料金回収、解約手続きなどの事務作業が発生します。また、雑草の除去やゴミの清掃も必要です。無断駐車が発生した場合には対応を求められることもあります。

特に5台規模の駐車場では収入規模が大きくないケースもあるため、自主管理にするか管理会社へ委託するかで収益性が変わります。

管理会社へ依頼すれば手間は減りますが、その分の費用がかかります。反対に自主管理なら管理委託費を抑えられる一方で、契約管理やトラブル対応を自分で行う負担が発生します。自分の生活スタイルに合わせて管理方法を選ぶことが重要です。



駐車場経営を始める前に確認したいポイント

月極駐車場経営で最も重要なのは需要の有無です。どれだけ土地が広くても、周辺に駐車場需要がなければ契約者は集まりません。そのため、近隣の駐車場料金や空車状況を事前に調査することが大切です。

例えば、周辺の月額相場が1台1万円で空き待ちが出るような地域であれば、5台で月5万円の収入は十分に現実的です。一方で、近隣に空き駐車場が多い地域では想定どおりの収入にならない可能性があります。

月極駐車場は大きな利益を狙う土地活用ではありませんが、初期費用を抑えながら遊休地を活用できる方法です。まずは周辺需要と収支をしっかり確認し、自分の土地に合った運営方法を選ぶことで、無理のない安定収入を目指せるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー