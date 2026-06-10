TBS山本恵里伽アナ、事実婚を公表 パートナーは当初“法律婚”希望も「私も夫も苗字を変えずに家族になりたかった」
【モデルプレス＝2026/06/10】TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が6月10日、同局系ラジオ『荻上チキ・Session』（月〜金曜午後5時〜）に出演。事実婚をしたことを公表した。
【写真】山本恵里伽アナ、グラビア挑戦で美脚披露
この日の放送は「結婚を考える〜事実婚のリアル」がテーマ。パーソナリティーの荻上チキが「実は今回の特集は山本さんがきっかけの特集」と切り出すと、山本アナは「非常に個人的な話ではあるんですけれども、私自身が先日事実婚をいたしまして」と、事実婚をしたことを公表した。
法律婚ではなく事実婚を選んだことについては「私も夫も苗字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由」と説明。パートナーとは同棲を続けていたそうで「私たちは、家族になりたかったというのがあるんですよね」と話し、「ずっと生活をしていくだけでも、事実婚状態にはなると思うんですけど、私たちの場合は、事実婚契約を実際に結んで、法律婚だと婚姻届を出すという行為に代わったような形で、事実婚契約の公正証書を作成して、事実婚に至りました」と明かした。
また、当初はお相手が法律婚を望んでおり、「自分が山本姓に変わるよ」と言っていたというが、「話し合いを重ねていけばいくほど、お互いに名前を大事に思ってるねっていうことがどんどん分かっていって、結果としてお互いの意思を尊重して事実婚を選びました」と、事実婚を選択するまでの経緯も語った。
山本アナは1993年10月8日生まれ、熊本県出身。2016年にTBSテレビに入社し、『Nスタ』『news23』『報道特集』など同局の代表番組に多数出演。2025年5月には、一般男性との熱愛が「NEWSポストセブン」で報じられ、TBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』生放送で交際を認めていた。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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◆山本恵里伽アナ、事実婚を公表
この日の放送は「結婚を考える〜事実婚のリアル」がテーマ。パーソナリティーの荻上チキが「実は今回の特集は山本さんがきっかけの特集」と切り出すと、山本アナは「非常に個人的な話ではあるんですけれども、私自身が先日事実婚をいたしまして」と、事実婚をしたことを公表した。
また、当初はお相手が法律婚を望んでおり、「自分が山本姓に変わるよ」と言っていたというが、「話し合いを重ねていけばいくほど、お互いに名前を大事に思ってるねっていうことがどんどん分かっていって、結果としてお互いの意思を尊重して事実婚を選びました」と、事実婚を選択するまでの経緯も語った。
◆山本恵里伽アナ、2016年にTBS入社
山本アナは1993年10月8日生まれ、熊本県出身。2016年にTBSテレビに入社し、『Nスタ』『news23』『報道特集』など同局の代表番組に多数出演。2025年5月には、一般男性との熱愛が「NEWSポストセブン」で報じられ、TBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』生放送で交際を認めていた。（modelpress編集部）
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