【略語クイズ】「学園アイドルマスター」の略語は？わからなかったらヒントをチェック！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「学園アイドルマスター」の略語はなんでしょうか？

正解は「学マス」でした！

学マスは、バンダイナムコエンターテインメントから配信された「アイドルマスター」シリーズ最新作となる“アイドル育成シミュレーションゲーム”です。

昨年5月の配信（リリース）開始から約5ヵ月で累計200万ダウンロードを突破し、話題となりました。

アイドル養成学校を舞台として、プレイヤーはプロデューサー科の学生となり、アイドル候補生たちをプロデュースするというコンセプトが醍醐味のゲームですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『日経クロストレンド』

・『GameWith』

・『学園アイドルマスター オフィシャルサイト』