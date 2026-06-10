【略語クイズ】「学園アイドルマスター」の略語は？わからなかったらヒントをチェック！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「学園アイドルマスター」の略語は？
「学園アイドルマスター」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、漢字1文字＋カタカナ2文字です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「学マス」でした！
学マスは、バンダイナムコエンターテインメントから配信された「アイドルマスター」シリーズ最新作となる“アイドル育成シミュレーションゲーム”です。
昨年5月の配信（リリース）開始から約5ヵ月で累計200万ダウンロードを突破し、話題となりました。
アイドル養成学校を舞台として、プレイヤーはプロデューサー科の学生となり、アイドル候補生たちをプロデュースするというコンセプトが醍醐味のゲームですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『日経クロストレンド』
・『GameWith』
・『学園アイドルマスター オフィシャルサイト』
ライター Ray WEB編集部