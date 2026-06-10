1970年にドラフト3位で巨人入りした淡口憲治氏は、独特の打撃フォームを長嶋茂雄監督から「コンコルド打法」と名付けられた。選手としても、監督を支えるコーチの一人としても同じ時を過ごした淡口氏に、長嶋茂雄さんの思い出を聞いた。

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最初は選手として共に戦い、第1次政権では監督と選手、第2次政権では監督とコーチとして長嶋さんと野球をやりました。それぞれ異なる関係で接した長嶋さんの表情の違いは今でも覚えています。

根が明るい人ですから、選手時代は天真爛漫というか見たまんま。周囲を盛り上げようと意識している感じはなく、自然にそういう空気感がにじみ出ていた。笑顔で励ましてくれる先輩でした。

長嶋さんが最初に監督になった時は一転、怒ってばかりでした。監督1年目はいきなり最下位で、「弱い者は練習しかない」と甲子園や広島に遠征する時は移動日も練習。練習着を送っていると間に合わなくて、選手自ら持って移動したものです。

私が引退後にコーチに就任した後に、長嶋さんが監督復帰しました。この時はすごく穏やかになって戻ってこられた。失敗しても怒らなくなった。長嶋さんは、選手は自分とは違うということに気づいたんだと思う。その分コーチには厳しかった。「何を教えているんだ」と、毎日叱られましたね。

長嶋さんから口を酸っぱくして言われたのは打球の方向について。長嶋さんはセンター返しを基本としていた。センター返しをするから流したり引っ張ったりできるという考えだった。

次のプレーに集中することも指摘された。チャンスに三振しても、直後に守備につかないといけないわけで、落ち込んでいる時間はなく、守備に集中しろと。

どの世代からも慕われた長嶋さんと一緒に野球をやれたことは誇りです。

取材・文／鵜飼克郎

※週刊ポスト2026年6月19日号