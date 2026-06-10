映画、ドラマのエキストラやバラエティ番組、スポーツ中継など、メディアのカメラに映り込むことに人生をかけている男がいる。

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エキストラの帝王・増井孝充さん（58）。テレビ、映画に映りたがりが高じて、映り込みのために定職に就かず公園で野宿をしながら、日雇い労働をするなどして生計を立てる日常は15年目に突入。

その珍妙な人生に『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ系）も密着。規格外の"出たがりキャラクター"を見たという、さまざまな芸人たちがラジオで話題にすることも。日本一の映りたがりは何を考えているのか？ NEWSポストセブン取材班が話を聞いた──。【前後編の前編】

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5月某日に都内某所で行われていたパーティに一人の中年男性がいた。初対面で知らないもの同士だったが「このパーティは飲み放題、食べ放題だから一緒に取りに行こう」と記者を誘うと会場内のドリンクコーナーへ。

すると突然、記者の仕事用のカバンに「これ入れて」と瓶ビールや蓋付きのドリンクを次々と許可なく入れてくる。呆気にとられる記者に「じゃあ食べ物をとりに行こう」と移動し、手に持ちきれないぐらいの食べ物を持たせてくる。これが増井孝充さんとの初対面である。

「僕、『ザ・ノンフィクション』に出たんです！ TVerでまだ見られますから見てください」と自己紹介をされた。

「『ノンフィクション』の反響はものすごいですよ。僕は見た目は地味なおじさんだから、あの目立つ蛍光色にエキストラの帝王って書いてあるTシャツ着ていないと気づかれないかなと思ってたんです。でも『見たよ！』と沢山の老若男女が声をかけてくれます。

今はちょっとした芸能人気分を楽しんでいます。目立たないようにマスクしたり、眼鏡かけたりとか。

やっぱり人目があるので普段の行動もちゃんとするようになりましたね。車がまったく来てなくても信号は必ず守る、なるべく横断歩道を見つけて渡る、電車に駆け込み乗車はしない、マクドナルドとか飲食店で眠らないようにしています……」

芸人のラジオにたびたび登場

増井さんは大のお笑い好きで、知り合いと一緒にM−1の予選にチャレンジしたこともあるという。M−1の壁は厚く、予選敗退だったそうだ。増井さんが語る。

「僕、芸人さんのラジオ大好きなんですよ。ニューヨークさん、パンサー向井さん、とろサーモン久保田さんいろんな芸人の方が僕の話をしてくれたんです。

ナレーション担当の渋谷凪咲さんも話してくれました。ナイツの塙さんが出演した映画『愛の道草』にエキストラで参加させていただいたんですが、そこに僕に密着するカメラが入りました。塙さんは番組を見て、『ノンフィクション』の取材のことを知ったみたいです、ラジオで『なんか小さいカメラ持っている人がずっと撮影現場にいたんだよ』とおっしゃってました（笑）」

もともとは地元・三重県で、工場に勤めるごく普通の社会人だった。増井さんの転機となったのは、消費期限表示偽装問題で発売中止をしていた老舗和菓子メーカー『赤福』の販売再開だ。

「あの時、僕は行列の先頭に並んでテレビカメラの前で『赤福おいしい最高！』と食べながら叫んだんですよ。そうしたら全国で放送されたんです。そこで目覚めてしまいましたね。

大好きな木村拓哉さんがヒーローというドラマで着用していたブランドのダウンジャケットを着ていきました。お菓子のヒーロー『赤福』復活に着ていくのにはベストだったんじゃないかと。あのダウンジャケットは今でも実家に大切に置いてあります。

『クロムハーツ』というブランドのアクセサリーも木村さんに憧れて購入しました。この『ノンフィクション』バブルに乗って恋愛リアリティーショーに出たいんです。その時は『クロムハーツ』を着けて出ますよ」

上京を決定づけたのは2011年の東日本大震災の影響も大きい。勤務先の工場に物資が届かなくなり、休みが多くなっていた。

「時間ができたので、よりエキストラに力を入れるようになりました。でも、三重だと限界があるので、会社を辞めて東京に出てきちゃいました。最初は家を借りていたんですが、それも少しの間ですね。今は川崎にあるレンタル倉庫に、春夏秋冬の衣類や中継に着ていくユニフォームなど必要なものは全部入ってます。

収入は、週に3回の日雇労働で2万4000円を稼ぎます。1か月だと、だいたい9万6000円ぐらいになりますね。寝るときは近くの公園で、アウトドア用の椅子で寝ています。2万7000円ぐらいの高級な椅子なので、寝心地は悪くないですよ。

冬は極寒の雪山に着ていくような10万円ぐらいのダウンジャケットとダウンパンツで寝ていますからあったかいですよ。夏はTシャツ、短パン、サンダルで蚊取り線香を焚いて寝てます。

近くのネットカフェでは550円で、お風呂に入れてカレーも食べられるので、重宝しています。月間の支出は携帯代とネットフリックス代ですかね。あと、ロッカー代7000円ぐらい。あとは食費が1日1000円から1500円ほどですね」

「恋愛リアリティーショーに出てみたい」

増井さんの活動には賛否両論が集まる。どちらかというと、批判的な意見が多そうだが、本人はどう思っているのだろうか？

「エゴサーチはかなりしますよ。それは僕も悪く書かれたら凹みますけど……。でも、なんて言うんですかね。視聴率みたいな感覚です。その意見を目にした一瞬はヘコむんだけど、でも視聴率が取れてよかったみたいな気持ちもありますよ。何も書かれないよりはマシです。

それからどれだけ映り込みたくても、事件、事故、災害などの現場には絶対に行かないという線引きはしていますので、"放送事故男"とか批判されても全く刺さらないですね」

「今度はセリフが一言あるチョイ役でもやりたいですね。恋愛リアリティーショーに出たいです」

夢を語る増井さんに悲壮感はなく、エネルギッシュで幸せそうに見える。

前編では、彼の珍妙な人柄と映り込みへの情熱をお届けした。後編では、数々の炎上エピソードや大物映画監督たちとの交流、そしてテレビの魅力について迫る。

（後編に続く）