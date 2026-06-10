能條愛未、結婚披露宴のオープニングムービーを公開 夫・中村橋之助とのレア映像「なんて素敵なの〜」「本当に本当におめでとう」
歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と結婚した元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【結婚披露宴】私達のオープニングムービー公開します」と題し、約2分30秒にわたるレア映像を公開した。
【動画】「なんて素敵なの〜」約2分30秒におよぶ結婚披露宴の“レア”なオープニングムービー
能條は昨年11月に橋之助との婚約を発表し、4月に結婚したことを報告。先月末にホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界はもちろん芸能界、スポーツ界など約1000人が出席した。
動画は、ドレス姿の能條とジャケット姿の橋之助が、大自然の中で愛を確かめ合うようにやり取りする様子をドラマチックに収録したもの。
なお、概要欄で能條は「披露宴の裏側もたくさんカメラ回したので、是非今後ともご視聴くださいませ」と、式の舞台裏も紹介していくことを予告している。
コメント欄には「なんて素敵なの〜」「すごく綺麗」「ほんとにプリンセスみたいにかわいくて綺麗なあみちゃん見られてわたしも幸せ」「幸せを分けていただきありがとうございます」「本当に本当におめでとう」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「なんて素敵なの〜」約2分30秒におよぶ結婚披露宴の“レア”なオープニングムービー
能條は昨年11月に橋之助との婚約を発表し、4月に結婚したことを報告。先月末にホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界はもちろん芸能界、スポーツ界など約1000人が出席した。
なお、概要欄で能條は「披露宴の裏側もたくさんカメラ回したので、是非今後ともご視聴くださいませ」と、式の舞台裏も紹介していくことを予告している。
コメント欄には「なんて素敵なの〜」「すごく綺麗」「ほんとにプリンセスみたいにかわいくて綺麗なあみちゃん見られてわたしも幸せ」「幸せを分けていただきありがとうございます」「本当に本当におめでとう」などと、さまざまな反響が寄せられている。