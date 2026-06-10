「退職金には手をつけてないのに…」62歳男性の家計に異変。“無駄遣いゼロ”の裏で、気づけば〈老後資金130万円〉が消滅していたワケ【FPが解説】

定年を迎え、再雇用で収入が減っても「退職金には手をつけず、なんとかやっている」はずだった62歳のBさん。しかし、特別なムダ遣いをしていないにもかかわらず、短期間で老後資金が130万円も減少する事態に直面。本記事では、横山光昭氏と関口博美氏の著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より一部を抜粋・再編集し、高齢者が陥りがちな〈ある固定費〉の落とし穴について解説します。

ムダ遣いはないのに…老後資金を削り取る「生命保険料」

削減余地も効果も大きい固定費の代表格として、生命保険料があります。子どもの独立や定年退職などで状況が変わっているのに見直さず、生命保険料が家計に重くのしかかっている高齢者がたくさんいるからです。

Bさん（62歳）も、過大な生命保険料が家計を圧迫していました。Bさんは、60歳で定年を迎え、再雇用により65歳まで働き続ける予定です。収入は現役時代の6割程度に減りましたが、退職金は手つかずのため、不足する生活費は貯蓄から補填し、とくに家計の見直しをせずにやってきたそうです。

しかし、大きな買い物はしていないのに、気がつけば貯蓄が130万円以上減っていました。このままでは老後資金が枯渇するのではないかと不安になり、相談に来ました。

家計診断したところ、ムダ遣いと断言できる支出は見当たりません。しかし、明らかに家計を圧迫している支出として、生命保険料と「お小遣い」が目につきました。

生命保険料の掛け金が高い場合、子育てが終了しているのに死亡保障をつけていたり、貯蓄型の保険を持っていたりするケースがほとんどです。

Bさんは古いタイプの「定期付終身保険」に加入し続け、支払いは月5万円にのぼります。ちなみに、妻は共済の掛け捨て型の医療保障2000円程度のみです。

そもそも、死亡保障は生活を保障すべき子がいるときにかけるべきもの。子どもが独立した後は基本的に必要ありません。また、葬儀関連費用を用意する目的で100万円ほどの死亡保険に加入する人もいますが、それも貯蓄でまかなえる金額ではあります。

また、「お小遣い」の金額は使い道や内容によりますが、手取り収入の1割以内が目安です。現役時代のままの金額では家計を圧迫する要因となるため、雇用形態が変わるたびに見直したほうがよいでしょう。

生命保険は“ライフステージごと”の見直しが必須

古いタイプの定期付終身保険は、現在、保険会社の新規の取り扱いをほぼ見なくなりました。しかし、若いときに加入したままという高齢者は、かなり多いと推測されます。

Bさんも結婚した30代で加入して以来、見直すことなく継続していました。典型的な定期付終身保険は、定期保険特約や医療特約などが追加され、10年ごとに自動更新。そのたびに保険料がアップする仕組みです。Bさんの保険も、加入時の保険料は月1万5000円程度でしたが、10年ごとに上がり、現在の月5万円になったそうです。

基本的に死亡保障は、夫婦だけで暮らしているときは必要ありません。子どもが生まれて初めて加入を考えるべきです。子どもが就職し、家族の生活が貯蓄や年金などでまかなえる見通しが立てば、死亡保障は解約、あるいは、葬儀関連費用を見越した最低限の保障などに絞って構いません。

Bさんは解約すると約150万円の解約返戻金があり、それを貯蓄に回し、新たに夫婦で医療保険に加入。がんの不安があるため、がん保険にも入りました。掛け金はふたり合計で1万円ほどです。結果、保険料を約4万2000円削減できました。

家計見直しで支出の大幅カットに成功

●Bさんの基礎データ

Bさん…62歳／再雇用 妻…57歳／専業主婦

子ども…2人／独立 貯蓄額…1800万円

住まい…持ち家

［図表1］Bさんの家計変化（before-after）

Bさんの家計改善額

●保険料（▲4万2000円）...............夫婦の医療保険と夫のがん保険だけに絞った

●小遣い（▲2万円）.......................金額が多すぎたため適正額に

●食費（▲3000円）........................外食を1回減らした

●日用品費（▲1000円）.................買いだめを減らした

●衣服・美容費（▲2000円）............衣服の購入を減らした

子どもがすでに独立したBさんは、見直しにより大幅に保険料を削減。夫婦の医療保険と、夫のがん保険のみに加入し、必要な保障だけに絞りました。

住宅ローンの完済まであと5年程度ありますが、完済後は家計が黒字化し、貯蓄を増やせるでしょう。住宅ローンの残債にもよりますが、一括返済して、家計の黒字分を早くから投資に回すのも手です。

また、収入が減ったら、それに合わせてお小遣いも減らすほうが無難です。ムダ遣いを控えるための意識改革につながるからです。

老後の医療保険は本当に必要なのか

高齢者ほど死亡保障の必要性は薄れ、「子どもが独立したら解約していい」という提案は、たいてい納得されます。

一方、医療保険の解約は心理的なハードルが高いようです。年齢を重ねるほど病気になる可能性が高まり、必要性が増すと考える人が多いからです。

そもそも医療保険は、病気やケガをしたときにかかる医療費の補助的な役割に加え、働けない期間の収入を補う役割があります。ですから、再雇用で働くうちは、資産状況によっては万が一の生活費の補填目的で加入する考え方も理解できます。

また、年金生活に入っても、老後資金を減らさないために加入し続けるのも間違いではありません。しかし、日本の健康保険制度は極めて充実しています。

まず、かかる医療費の大部分を国の健康保険がカバーするため、自己負担は1〜3割に抑えられます。6〜69歳までの医療費の自己負担は3割、70〜74歳は収入によって2割もしくは3割となり、75歳以降の医療費の自己負担は基本1割で、所得により3割となります。

治療費が月100万円でも自己負担は9万円弱…心強い「高額療養費制度」

さらに心強いのが「高額療養費制度」です。治療や入院が長期化して医療費が高額に膨らんだとき、収入に応じて自己負担分の上限額が設定されています。

自己負担の上限額は、2026年8月以降、段階的に引き上げられる予定となっていますが、多大な医療費がかかっても、支払う医療費に歯止めがかかる仕組みが基本的にあるわけです（図2）。

［図表2］高額療養費制度による医療費計算方法の例（2026年3月時点）

たとえば、現行制度では、病気やケガで高額な医療費がかかったとしても、70歳未満で年収300万円の場合、医療費の自己負担分は最大5万7600円です。また、がんなどで治療や入院が長引くときは、4か月目から「多数・該当高額療養費」が適用され上限がさらに下がり、自己負担分は最大4万4400円となります。

ただし、一つの疾患や治療に対しての計算ではなく、毎月1日から月末にかかった医療費に対しての計算となるため、月をまたぐ場合は負担が大きくなる可能性はあります。また、一時的な自己負担増への対策として、「限度額適用認定証」の利用ができます。医療機関への1か月の支払いの上限を、高額療養費制度の自己負担上限額までに抑える仕組みです。

ちなみに、「マイナンバーカードの健康保険証（マイナ保険証）」を利用し「限度額情報の表示」に同意すると、窓口での手続きなしで限度額適用認定が自動で受けられます。

厚生労働省の『医療給付実態調査』（2023年度）によると、部位別がん治療の平均費用は、1回の入院あたり、最低額の乳がんは6万2637円、最高額の直腸がんで7万9898円です（悪性リンパ腫、白血病を除く）。

この金額は、公的な保険適用後の自己負担額の平均です。このほか、食事代や差額ベッド代など、公的保険適用にならない費用もありますが、貯蓄から捻出できる範囲といえなくもありません。

高額療養費制度のシミュレーション（2026年3月時点）

●65歳で年収500万円の人が1か月で総額100万円の医療費がかかった場合

8万100円＋（100万円−26万7000円）×1%＝8万7430円

→治療費が100万円でも実際に負担する金額は8万7430円となる

横山 光昭／関口 博美

ファイナンシャル・プランナー

株式会社マイエフピー