＜挨拶しない＞なぜ？小学生になった途端にあいさつができなくなった。厳しく言うと逆効果で…
子どもには礼儀やマナーを身につけさせたい。そう思い、ときに厳しく指導するママもいることでしょう。ママスタコミュニティに寄せられたのは、「挨拶できない娘。どう教育、躾ければいいかわからなくなってきた」というタイトルの悩み相談です。投稿者さんの娘さんは小学1年生なのだそう。
『未就学時代までは元気なキャラでしたが、小学校に入ってから挨拶ができなくなりました。本人は挨拶をしているつもりでも、声が小さくて届いてないパターンも多いです。大人に対してだけではなく、同年代の子たちにも気軽に挨拶ができません。「元気に挨拶は大事だよ！」、「○○ちゃん、バイバイでいいじゃん」とアシストしても、気持ちの入っていない空返事をしたり「そんなに仲がよくないから言わなくていいよ」と言ったりします。「挨拶しないとダメ」と強めに躾けたら、逆に頑なにしなくなりました。どうしていいかわかりません……』
子どもは親の真似をするのでは？
『小さい頃から親が実践していれば、普通に挨拶する子になると思う。挨拶ができないのは恥ずかしいことだと理解できていないのは、家庭での躾ができていないからだと思うよ 』
『まずはお手本を示してみては？ 挨拶や感謝の気持ち、謝罪などはその重要性をサラッと教えつつ、実践して見せたら自然と子どもも真似するようになると思うけど』
投稿者さんの切実な悩みに対してママたちからは、娘さん本人の問題ではなく、投稿者さんの普段の行動が影響しているかもしれないというコメントがありました。投稿者さんが娘さんと一緒にいるとき、周囲に元気よく挨拶をしていれば、その姿を見た娘さんも自然と真似するようになるのでは？ という考え方です。投稿者さんの普段の挨拶の様子は綴られていませんでしたが、たしかに、子どもは親の行動や背中を見ていることもあります。親が挨拶を習慣にしていれば、子どもも当たり前のように挨拶ができるようになるという考えは不自然ではないかもしれませんね。しかし親がしっかり挨拶していても子どもは恥ずかしくてできないというケースは、十分にありえます。
学校で何か嫌なことがあった可能性も
『何かしら原因はあるとは思うけれどね。そこに寄り添ってあげたほうがいい気がする』
『いじめにあっていることはないのだろうか。理由を聞けたら聞いたほうがいいと思う。そこまでいかなかったとしても、「元気なキャラ」を誰かにバカにされたりしただけでも、急に変わることは考えられる』
『とりあえず声さえ大きければ褒められる小学校の風潮が嫌いだった。それに、子ども同士だってそれほど仲よくない子に、わざわざ声はかけないと思う』
娘さんは全く挨拶ができないわけではなく、声は小さいものの、挨拶をすることもあるそう。お友達への挨拶が消極的になっているとのことですから、恥ずかしさ以外にも嫌なことがあったとも考えられます。例えば、お友達に挨拶や声、お喋り、音読などをからかわれたりバカにされたり。それが心にひっかかり元気に挨拶ができないのかもしれません。小学校では、高学年の人とも顔を合わせる機会があります。それに先生の指導も園時代と比べて厳しくなったり、大きな声で挨拶をするように言われたりと、小学校特有の雰囲気に苦手意識を持っている可能性も。
投稿者さんとしては元気に挨拶してほしいのでしょうが、挨拶が急にできなくなった理由を娘さんに聞いてみることが大切になってきそうです。
挨拶のハードルを下げてみよう。声が小さくても、ヨシ！
『声が小さくても挨拶しているのならよしとしたら？』
『恥ずかしい気持ちが大きいのかも？ 私も当時は、あれこれ言われるのがすごく嫌だった。うちの娘も似たタイプだから、娘には何ならできそうか聞いたよ。まずはニコッと会釈することだったけれど、ご近所さんには「いつもニコニコして可愛いねえ」と言ってもらえた。そんな娘も、今はきちんと挨拶できる18歳です。ちなみに上の息子は小さい頃から「知らない子だけど友達！ おはよう！」というタイプです』
『言えなくなったのには、何か理由はないのかな？ うちは「恥ずかしかった、怖かった」と言っていたよ』
筆者は、保育園や小学校の送迎や近所の人に会ったときなどは、子どもたちの前で元気に挨拶する姿を見せ続けてきたと自負しています。しかし、上の子は人見知りで投稿者さんの娘さんのような感じ。下の子は何も言わなくても「こんにちは！」と知らない人にまで挨拶する子です。同じ親の姿を見ていますが、子どもの性格によってこんなにも違うのかと驚きました。他のママからも同様の体験談が寄せられていますから、「親が挨拶する姿を見せてこなかったからでは？」という考えは、必ずしも当てはまらないのかもしれません。
また、娘さんは恥ずかしさや苦手意識を持っているのに、投稿者さんや学校から「元気に挨拶をしなさい！」と言われ、余計に嫌になっている可能性もあります。まずは、小さな声でも挨拶をしているなら、そこを褒めてみてはいかがでしょう。そして、苦手になった原因を聞くなどして、しばらくは様子を見てもいいのかもしれませんね。
文・AKI 編集・こもも