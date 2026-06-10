＜やばい？＞小学校の6年間でママ友ゼロが確定しそう…中学に入ったら関係はリセットされる？
ママ友ができなかった……このモヤモヤを感じたママがいるのではないでしょうか。子どもを通じて広がる人間関係は、ときに安心感をもたらす一方で、「自分だけ取り残されているのでは」と不安を抱かせることもあります。
『小学校6年間でママ友できなかった。やばいな』
投稿者さんは、子どもに特定の友だちはいないものの「みんなと仲良くしている」と感じている様子。それでも、行事でほかのママと少し話す程度の関係しか築けなかったことに、どこか焦りを感じているようです。しかし寄せられたコメントは、意外にも冷静で現実的な声でした。
まず指摘されていたのは、小学校では新たにママ友を作る機会自体が少ないことでした。
『ママ友がいないことで子どもに不利益があったの？ 小学校の保護者同士なんて園時代からの延長で繋がっているのがほとんどではない？』
『ママ友は保育園までではないの？ 小学校もママ友なんてきついわ』
幼稚園や保育園時代にすでにグループができていることもあり、小学校から新しく関係を築くのは簡単ではないとママたち。
『子ども同士仲良くて幼稚園から知っている人は、幼稚園時代にLINE交換していてたまに子ども絡みの件で連絡するくらい。参観日で見かけたら挨拶する程度』
『ネームプレートを見なければ、誰の親かわからない。子どものクラスメイトの親も、顔と名前が一致しない』
このように、一定の距離感を保ちながら関わるスタイルが一般的だとする声もありました。
役員や関わり方で変わる距離感
一方で、関わり方次第で知り合いは増えるという意見もあります。
『役員とかやれば知り合い増える』
『参観日に行くだけでも顔見知りができるし、誰かしら話すようにならない？』
ただし、それもあくまで「知り合い」の範囲にとどまるようです。
『ママ友って友だちではないよ？ 子どもの友だちの親』
この言葉に象徴されるように、ママ友は必ずしも深い友情関係を指すものではなく、あくまで子どもを介したつながりと捉えるママも少なくないのでしょう。
深く関わりすぎて苦しくなることも
さらに、ママ友関係を深めたことで逆に悩んだという声もありました。
『子ども同士が喧嘩してしまい、相手の子どもを遊びに誘わなくなった。うちの子があなたの子どもを嫌いでごめんとも言えないし……』
『親が張り切って、お出かけやお泊まり会までしていたけれど、だんだんと子どもが成長してくると、子ども同士がうまくいかず。当然ながらママ同士も変な雰囲気になって、しんどかった』
こちらのママは「子どもの世界のことは子どもだけで完結させるべきだった。親があれこれやるのはせいぜい小学生までだわ」と振り返ります。子どもの関係は変化しやすく、それに伴ってママ同士の関係も影響を受けるのでしょう。距離が近いほど、その影響は大きくなりがちです。
『変につき合いを深めなければ良かった』
という後悔の声は、ムリに関係を広げることの難しさを物語っています。
中学校以降は自然とリセットされる関係
また、「ママ友関係は長く続かない」という現実も指摘されていました。
『子どもが中学に上がれば自然と疎遠になる』
『高校になればほとんどリセット』
学校が変わることで関係性も大きく変化するようです。今の状況がこの先ずっと続くわけではない、と考えると気持ちが軽くなるかもしれません。
ムリのない関わり方で
最後に印象的だったのは、投稿者さんを肯定する声でした。
『気にしなくていい。投稿者さんは投稿者さんらしくありのままでいたのだから』
『別にママ友なんていなくて良くない？ 親しくなれば煩わしいこともあるよ』
ママ友がいないことに不安を感じる気持ちは自然なものかもしれません。しかし、その有無だけで良し悪しがきまるわけではありません。子どもが自分らしくすごし、ママ自身もムリのない関係を築けているのであれば、それは十分に健やかな形といえるのではないでしょうか。周囲と比べすぎず、自分なりのスタンスを大切にしていくことが、これからの子育てを少しラクにしてくれるはずです。