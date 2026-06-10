ぎゅうぎゅうに並ぶシマエナガたちのアニメが可愛い！ 「入れて」を繰り返した結果、思わぬ事態が発生

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『シマエナガ』というじゅぴ雄のじゅぴっとアニメさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

公式なので安心して見てってぇぇぁあ！！！

並んで木に止まったシマエナガたち。その真ん中へ、「入れて」と1羽のシマエナガがやってきました。

「入れて入れて入れて入れて」と強引に体をねじ込んでくる1羽に対し、「入らないよ」と隣のシマエナガが答えます。

それでも「入れて入れて」と諦めず、とうとう「ポン♪」と小気味いい音と共に入り込んだシマエナガ。

真ん中の3羽がギュウギュウになって並んでいると、お隣でも「入れて入れて」がはじまります。

やっぱり「入んないよ」と言われているのですが「入れて入れて」を貫き通し、「ポン♪」の音と共に入ってしまいます。

狭いながらも何とか収まったところに、またも「入れて」の声が。しかも今度はギュウギュウの3羽×2グループの真ん中です。

この狭さですが、「ポン♪」の音と共に3羽目の「入れて」のシマエナガも何とか列に入ってしまいます。

するとギュウギュウの7羽は小刻みに震えて……

「ポン♪」の音と共に2羽がはみ出してしまいました！

「んっ？」「んっ？」とそれぞれ小首をかしげるシマエナガたち。

そうしてまたも「入れて入れて」と体を押し込んでいくのですが……

やっぱり「ポン♪」と1羽がはみ出すのでした。

「ポン♪」「ポン♪」「ポン♪」と小気味いい音と共に、シマエナガが並んだり、はみ出したりを繰り返します。

そうして再び7羽がギュウギュウになったところで……

「ぱぁん！」という破裂音と共に、全く関係のない左の1羽がロケットのように発射。

あとには、飛ばされた1羽の「なんで〜??」の声が遠くから響くのでした。

シマエナガの可愛いイラスト、テンポの良いセリフと動き、効果音の心地良さが楽しめるショートアニメです。ぜひ動画で一連のやり取りを味わってください。

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