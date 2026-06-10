女優の本田翼が10日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで「THE MONSTERS」10周年記念展 東京「MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN」プレビューに出席した。

アーティストのカシン・ロンによる「THE MONSTERS」の誕生10周年を記念した展覧会。ラブブや好きなキャラクターのコワワを連れてどこに行きたいか聞かれると「どこにでもいてほしいキャラクター。自分が着けていてホッとしますし、好きな物を身につけるとQOLが上がります」と常に行動を共にしたいと話した。

展覧会ではカシン・ロン氏の軌跡も紹介されており「先生のバックボーンが元々絵本作家ということでキャラクターにストーリーやヒストリーがある。だから見た目だけじゃない中身を感じさせるキャラクターになったのかなと思いました」と感想を話した。初代ラブブフィギュアを起点に、現在に至るまでのコラボレーション作品を展示し、その変遷と歴史をたどるコーナーもある。「エヴァコラボの絵があったり、日本のアーティストの方とのコラボ作品もたくさんあったので、楽しんでもらえると思う」と力を込めた。