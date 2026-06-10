本田翼、見たことない“ラブブ”にびっくり「私には浮かびません（笑）」
俳優の本田翼（33）が10日、都内で行われた『THE MONSTERS 10周年大展覧会MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN』プレビューフォトセッションに参加。小さなLABUBU（ラブブ）がポケットからのぞくキュートなファッションで登場した。
【全身ショット】ブルーの透け感で涼しげ！“ラブブ”ファッションで登場した本田翼
本展は、アーティストKasingLung（カシン・ロン）氏による、LABUBU（ラブブ）をはじめとする『THE MONSTERS』の誕生から10周年を祝し、上海からスタートし、台北、香港、パリを巡ったグローバルツアーの東京展。あす11日より東京・麻布台ヒルズギャラリーにて開催する。
ラブブファンだという本田は、一足先に本展を見学し「ラブブに会いたいなと思って来たんですけど、ラブブだけじゃなくていろんな子たちがいるんだなと、改めてこの展示会で見ることができてうれしかったです」とにっこり。
また、ラブブの生みの親であるカシン・ロン氏について触れ「もともと絵本作家だということを知り、だからキャラクターにちゃんとストーリーとヒストリーがあって。かわいいだけじゃない中身を感じさせるキャラクターになっているなと思いました」と話す。
見たことのない巨大縦長ラブブには「このラブブはすごいです…。ラブブを伸ばす…私には浮かびません、びっくりしました（笑）」と驚きを明かし、「エヴァンゲリオンとのコラボもあったり、日本のアーティストとのコラボ作品もあったので楽しめました」と展示の感想も語った。
イベントにはフルート奏者でモデルのCocomi（25）も登場した。
【全身ショット】ブルーの透け感で涼しげ！“ラブブ”ファッションで登場した本田翼
本展は、アーティストKasingLung（カシン・ロン）氏による、LABUBU（ラブブ）をはじめとする『THE MONSTERS』の誕生から10周年を祝し、上海からスタートし、台北、香港、パリを巡ったグローバルツアーの東京展。あす11日より東京・麻布台ヒルズギャラリーにて開催する。
また、ラブブの生みの親であるカシン・ロン氏について触れ「もともと絵本作家だということを知り、だからキャラクターにちゃんとストーリーとヒストリーがあって。かわいいだけじゃない中身を感じさせるキャラクターになっているなと思いました」と話す。
見たことのない巨大縦長ラブブには「このラブブはすごいです…。ラブブを伸ばす…私には浮かびません、びっくりしました（笑）」と驚きを明かし、「エヴァンゲリオンとのコラボもあったり、日本のアーティストとのコラボ作品もあったので楽しめました」と展示の感想も語った。
イベントにはフルート奏者でモデルのCocomi（25）も登場した。