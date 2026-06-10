【WWE】RAW（6月8日・日本時間9日／フランス・パリ）

【映像】美女レスラー、必殺技で前代未聞のハプニング

スニーカーにタトゥー姿でリング上を舞うサーファー美女レスラーの“最高の見せ場”でハプニング発生。まさかの事態に「カメラマン首飛ぶぞ」「みえなかった」「綺麗に隠れた」などファンが騒然となる一幕があった。

女子インターコンチネンタル選手権試合のクライマックスでそれは起こった。王者ソル・ルカにライラ・ヴァルキュリアが挑んだ一戦は、互いに持ち味を出す試合の末に王者ソル・ルカがフィニッシャーであるソル・スナッチャーを見事に決め、片エビ固めで防衛に成功した。

しかし、体操出身で抜群の身体能力を誇るソル・ルカがロープに足をかけて華麗にフィニッシャーを炸裂させたその時、あろうことかコーナーと完全に被ってしまい肝心な場面が見えないというハプニングが発生した。

まさかの展開に「カメラマン首飛ぶぞ」「みえなかった」「綺麗に隠れた」「スイッチャーよ」「切り替え失敗」などファン騒然の事態となった。

その後、リプレー映像で別角度からの決定的なシーンが繰り返され溜飲を下げる結果となったが、カメラマンをも翻弄するソル・ルカの予測不能な動きを可能にする身体能力が生み出した彼女らしいハプニングとなった。（ABEMA／WWE『RAW』）