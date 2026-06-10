大谷翔平1イニングでタイムリー二塁打＆押し出し四球　フリーマン通算2500安打達成　7回一挙10得点のドジャース大勝

◆ピッツバーグ・パイレーツ3ー12ロサンゼルス・ドジャース 9日（日本時間10日午前7時40分試合開始、PNCパーク）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番DH」で先発出場。4打数1安打1四球で打点2をマークし、ドジャースの大勝に貢献した。

6回に2025年サイ・ヤング賞のパイレーツ先発、スキーンズから2点目を奪い2ー2の同点に追いついたドジャースは、投手が代わった7回にビッグイニングを作った。

7回表無死1、3塁のチャンスで迎えた大谷の第4打席、捕手デービスの失策で1点を勝ち越し無死走者2塁となると、5球目を打ってセンターへのタイムリー二塁打を放って4−2。続く2番パヘスのツーランホームランが飛び出すなど打者一巡の猛攻となり、スコアが9−2となって1死満塁で再び大谷に打席が回ってくると、カウント3−1から押し出しの四球を選んで10−2とした。

続く2番パヘスの犠牲フライ、3番フリーマンの通算2500安打目となるセンターへのタイムリーヒットが飛び出し、ドジャースがこの回一挙10得点を挙げて12−2と大量リードを奪った。

大谷は8回に代打を送られてお役御免に。この試合4打数1安打1四球、打点2、得点1、三振1の成績だった。

試合はドジャースが12−3で勝利した。