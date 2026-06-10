サッカー日本代表は現地8日（日本時間9日）に、ベースキャンプ地であるアメリカのテネシー州ナッシュビル入り。FIFAワールドカップ2026に向けて、最後の準備に入りました。メキシコからの移動となった初日は軽めの練習。この公開練習には約5000人の観客が詰めかけ、現地で大歓迎を受ける1日となりました。

練習ではジョギングで観客席に近づく度に、選手たちにはたくさんの各々の名前の声援。その中で、ファンが大きく盛り上がったのは練習後のファンサービス。選手たちは四方に分かれて同時に写真撮影やサインに応じました。国内では多くのファンが代表ユニホームを着て声援を送りますが、ここでは選手の所属クラブのユニホームを着たファンもちらほら。撮影したエリアでは、「エンドー！」「カマーダ！」「ダイゼン！」など遠藤航選手（リバプール/イングランド）、鎌田大地選手（クリスタルパレス/イングランド）、前田大然選手（セルティック/スコットランド）の声を大きく呼びかける外国人ファンの姿が確認できました。

選手たちからも所属チームのユニホームを着るファンが目立つのか、所属ユニホームのファンにしっかり対応する姿が見られました。練習を終えた、今大会5度目のワールドカップを迎える長友佑都選手（FC東京）は「アメリカで合宿したことあるけど、ここまで人が集まったことない、日本代表への期待感を感じます」とコメント。中村敬斗選手（スタッド ランス/フランス）は「あまりたくさんのサポーターの中で練習をすることがないので、この中で練習できるのは不思議な感じ。ワールドカップという特別な舞台なのでいいなと思いました」話しました。

ほとんどがヨーロッパでプレーしチームの主力として活躍している選手たち。この4年間での選手たちの自己研鑽が、実力と知名度をこれまでより高めている結果。3月の単独取材で鎌田選手はこう話しています。

「僕がチームにいても。常に日本代表に対するリスペクトを感じるというか、自分たちが本当に今、世界でも認められてきているなというのは感じています。僕たちというか、日本国民の皆さん以上に、今ヨーロッパで自分たちがすごい認められているなというのは感じます」

その実力をワールドカップで見せつけるために、日本代表は最終調整。グループステージ第1戦オランダ戦を現地14日（日本時間15日）に迎えます。