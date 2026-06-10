2020年東京五輪と2024年のパリ五輪のバドミントン混成ダブルスで渡辺勇大選手（28）との「ワタガシ」ペアで出場し、2大会連続の銅メダルに輝いた東野有紗選手（29）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。24年8月に結婚を発表した元選手でコーチの五十嵐優さんとのウェディングショットを公開した。

「素敵な式になりました」

有紗さんは、「2026.05.10 Wedding」と結婚式があったことを報告。チャペルや階段で撮影したウェディングドレスとタキシード姿の夫婦ショットを投稿した。

「無事に挙式を終えることができました」といい、「プランナーの皆様、ご参列くださった皆様のおかげで、忘れられない素敵な式になりました」「心より感謝しております」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、有紗さんは純白のウェディングドレスを着用。優さんは黒いタキシードというコーデ。有紗さんが優さんの腕に手をまわし、みつめ合って笑顔をのぞかせていた。2枚目では、ブーケを持つ有紗さんと優さんが向かい合っていた。5枚目では、階段に立ち、2人とも手を挙げて笑顔をみせていた。

この投稿には、「とっても綺麗でかわいいです」「素敵な新郎新婦」「おめでとうございます」「完璧な写真」「お幸せに！」といったコメントが寄せられていた。