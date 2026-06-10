『サーモン×玉ねぎ』の最強サラダでいつまでも血液サラサラ！抗酸化力がトップクラスのアスタキサンチンの魅力とは！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

『サーモン×玉ねぎ』の最強サラダでいつまでも血液サラサラ！抗酸化力がトップクラスのアスタキサンチンの魅力とは

『サーモン×玉ねぎ』でいつまでも血液サラサラ

身が健康なのは、滞りなくスムーズに血液が全身を巡り、酸素や栄養素を運んでくれるおかげ。そのためにも血液サラサラは永遠の課題で、それをかなえるのが、サーモンと玉ねぎのコンビ。

サーモンといえば、鮮やかなオレンジ色。この色はアスタキサンチンという栄養成分で、トマトのリコピンやにんじんのβカロテンと同じカロテノイドの仲間です。アスタキサンチンの活性酸素を打ち消すパワーはカロテノイドのなかでもトップクラスで、血液中にコレステロールや中性脂肪が増えるのを抑制。また、魚の油に多く含まれる、DHA（ドコサヘキサエン酸）やEPA（エイコサペンタエン酸）も血液をサラサラにする効果が期待できます。

さらに効果を上げるために一緒に食べたいのが、玉ねぎです。玉ねぎを切ったときに目や鼻の粘膜を刺激する硫化アリルという成分には、血液の凝固を防ぎ、血栓を予防する効果があります。また、脂肪を燃焼させ、血液中のコレステロール値を下げて、動脈硬化の予防を助ける働きも。硫化アリルは薄切りや、すりおろすことで細胞が破壊されて増えます。

ただし、水に溶けやすいので水にさらさず、そのまま食べるのがベスト。 注目の栄養成分サイクロアリインは、血栓を溶かして血液をサラサラにする効果があり、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞予防に。血行がよくなるので、内臓の機能が高まり、新陳代謝が活発になります。

サーモンのアスタキサンチンは抗酸化力がトップクラス

強い抗酸化作用があるアスタキサンチン。サーモンの卵であるイクラはもちろん、桜エビやエビ、カニにも含まれています。なかでもサーモンの含有量はトップクラス。

アスタキサンチンの魅力

ビタミンEは細胞膜の内側、βカロテンは細胞膜の中心部で細胞膜を守るのに対し、アスタキサンチンは、中心部と表面部分の両方で守ることができる！

血液をサラサラにする最強サラダ

＼辛み成分に健康効果：玉ねぎ／

注目成分 サイクロアリイン 硫化アリル ビタミンB群

サイクロアリインが血栓を溶かして血液サラサラ。

＼オレンジ色に血液サラサラパワー：サーモン／

注目成分 アスタキサンチン DHA、EPA たんぱく質

アスタキサンチンが、強力に老化にブレーキをかける。

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子