いずれ日本中が高知県のようになる

最近、人口減少の問題にからんで高知県が話題になることが多い。

5月20日付の朝日新聞は、同県大豊町の橋についての記事を掲載した。標高200〜1400メートルの険しい土地に、吉野川とその支流が流れる大豊町には、町道橋が310ある。だが、同町の人口は3,000人を切っており、高齢化率も6割超。すべての橋の維持はとても無理なので、優先順位を決め、残せないものは撤去するしかないという。310の橋をすべて維持するには、50年間で100億円超を要するという試算があり、一般会計の規模が年間60億円余りの町がそれを負うのが困難なことは、容易に想像できる。

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高知県の取り組みが紹介されたのは5月25日付の日経新聞だった。県の人口は26年4月現在、推計で64万人を割り込み、国勢調査がはじまった1920（大正9）年より3万人以上少ない。そこで浜田省司知事は、県内15の消防本部を一つに統合するなど、人口減少下における「スマートシュリンク（賢い縮小）」を実現しようとしているという。

橋の維持の困難が報じられた高知県の大豊町。これは他人事ではない、という――

ちなみに、1920年の日本の人口は5,596万3,053人と、現在の半分以下だった。いま高知県の人口がその時点の同県人口より少ないというのは衝撃的である。ピークは1955年（昭和30年）の88万2,683人で、2019年に70万人を割り込み、それから6年余りでさらに6万人ほど減ったことになる。

ここで強調したいのは、高知県の人口問題は、特殊な事例ではないということだ。たしかに、高知県では長いあいだ過疎化が深刻な問題で、人口減少と高齢化が全国に先んじて進んできた。だが同県は、日本全体がこれから直面しようとしている課題を、全国に先駆けて経験している「課題先進地」であるにすぎない。

そのことについては、数字を挙げながら後述したいが、筆者が危惧するのは、日本が近い将来に否応なく直面せざるをえない課題に、気づいていない人が多いことである。

有権者を恐れて人口減を直視できない首長たち

それに関し、前述した日経新聞の記事中の一文が示唆的だった。その箇所を以下に引用する。

〈「それを言っちゃあ、おしまいよ」。県内（註・高知県内）のある首長は映画の名ゼリフになぞらえてつぶやく。首長にとって「縮小」の2文字は有権者から後ろ向きと捉えられかねず、タブーに近い。「人口維持へ努力してきたのに」との思いもある〉

筆者も感じてはいたが、全国の自治体で首長たちが、維持できるはずのない人口を維持すると、有権者すなわち住民にうそぶいてきたということである。「縮小」をタブー視するとは、たとえれば、火の手が迫っているのに、または洪水が押し寄せているのに、大丈夫だといって安心させることにも近い。

多くの自治体で、首長みずからそうやって住民をあざむいてきたから、今後は行政サービス等を縮小していくほかないという実情を、多くの人が認識していないのである。したがって、なにをどう縮小していくべきか、早急に議論する必要があるのに、緒に就くことさえできない。

縮小どころか、日本中でいまなお拡大路線が取られている。たとえば、整備新幹線は資材や建設費の高騰などが原因で、未開業区間の整備やあらたな路線の着工は、大幅に遅れているが、計画が消えたわけではない。また、タワーマンションや商業施設などを一体整備する拡大型の都市再開発が、全国で計画されている。やはり建設費の高騰などの理由で頓挫する計画もあるものの、事業が進行中の再開発は多く、あらたな計画も後を絶たない。

だが、毎年減少を続ける出生数を確認し、それをもとに少し計算するだけで、人口の維持など絶対にありえない夢物語だと気づくはずだ。それどころか、全国津々浦々が高知県大豊町のようになるに違いないという、恐ろしい現実を突きつけられる。

日本の人口は5,600万人になる？

厚生労働省は6月3日、2025年に国内で生まれた日本人の子供の数、すなわち出生数を発表した。それは67万1,236人で、2024年より1万4,937人（2.2％）減少した。むろん1899年に統計を取りはじめて以来、もっとも少ない。しかも、国立社会保障・人口問題研究所は2023年に発表した将来推計人口では、出生数が67万人になるのは2040年だと見積もられていた。要は、国の想定よりも15年も速く少子化が進んでいるのである。

少子化の速度を実感するためには、10年前の数字とくらべるといい。2015年には日本人の子供の出生数は100万5,677人だった。わずか10年で、子供の数は33％以上も減ってしまっている。その10年前の2005年は106万2,530人で、10年間で減少はしたが、その幅は5％強にとどまる。直近の10年でどれほど少子化が加速したか、ということである。

2025年の出生数67万人1,236人をもとに考えてみたい。この年の新生児が全員、平均寿命まで生きると仮定しよう。日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳だから、男女の平均はおおむね84歳になる。そして、この出生数が今後もずっと続くと仮定する。すると単純計算で約84年後には日本の人口は5,638万人になる。これは冒頭で紹介した1920年の日本の人口とほぼ一緒だ。

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、日本の人口は2070年に8,700万人になり、2020年とくらべた減少率は3割だという。だが、出生数が67万人になるのを15年も遅く見積もっていた機関の推計なので、かなり甘いのではないだろうか。

避けられない未来

日本の人口は1984年以来、1億2,000万人台で推移してきた。それを支えていたのは、1950年に233万人、55年に173万人、60年に160万人、65年に182万人、70年に193万人、75年に190万人、80年に157万人、85年に143万人、90年に122万人、95年に118万人、2000年に119万人――という出生数だった。少しずつ少子化が進んでいるのはわかるが、それでも2025年の3倍強から2倍弱という数字で推移してきた。

厚生労働省の人口動態統計速報によると、2026年1〜3月の出生数は前年同期比で0.2%増えているから、すぐに50万人台になるという話ではないかもしれない。速報値は外国人等を含むため、日本人のみを対象とする年計概数とも条件は異なる。とはいえ、仮に出生数がもう減らなかったとしても、増えない以上、日本の人口はいずれ6,000万〜5,000万人台になる。

すると、冒頭で紹介した高知県大豊町が、人口にくらべて橋を過剰にかかえているのと同種の問題が、あらゆる方面で噴き出すことになる。住宅街もマンションも空き家だらけになり、水道も、下水も、道路も、鉄道も、なにもかもが過剰で、その維持費を捻出できず、さりとて壊す費用もない――。

それは残念ながら避けられない未来である。できることがあるとすれば、だれもがその課題を直視して、いまのうちから縮小を意識し、拡大志向を意識的に遠ざけることだろう。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部