報酬500万のディナーが実は“偽物”!? 天才シェフが仕掛けた痛快すぎる罠【ザ・シェフ】

法外な報酬を要求する孤高の天才シェフ・味沢匠（あじさわ たくみ）の活躍を描く名作料理劇画『ザ・シェフ』（原作：剣名舞 / 劇画：加藤唯史）。

今回は、読者から「スカッとする！」と反響を呼んだ第12話「イミテーション②」の衝撃の展開をご紹介します。

結婚詐欺師に立ち向かう味沢の”料理を使った成敗”とは…!?

狙われた女性…忍び寄る「結婚詐欺師」の影

物語の軸となるのは、民子という純朴な女性。

彼女は結婚を約束した男性に夢中になっていましたが、実はその男は「結婚詐欺の常習犯」でした。

全財産を騙し取られそうになっている民子ですが、本人は全く気づいていません。

そんな状況の中、天才シェフ・味沢匠はある依頼を受け、彼らが参加する豪華なパーティーで腕を振るうことになります。

1晩で500万円！？絶賛された超一流のフランス料理

パーティーの参加者たちは、味沢の料理に舌鼓を打ちます。

「味沢という料理人、噂じゃなんでも超一流の腕だそうだね」 「今夜は一晩に500万も超一流の味をぜひ味わわせてもらおう」 と、セレブたちも大絶賛。

フォアグラ、キャビア、トリュフといった高級食材がふんだんに使われた料理に、詐欺師の男も満足げな表情を浮かべます。

しかし、ここから味沢の強烈な「罠」が発動するのです。

「すべて本物ソックリに作ったコピー食品です」

絶賛される料理の数々。

しかし味沢は冷徹に言い放ちます。

「キャビアもフォアグラもトリュフも、すべて本物ソックリに作ったコピー食品です」 なんと、出された豪華料理はすべて「イミテーション（偽物）」だったのです！

さらに味沢は、詐欺師の男に向かって「あなたには偽造品がよく似合う」と鋭い一言を放ちます。

詐欺師の逮捕と、味沢が見せた「最高の一手」

その後、警察が踏み込み、男は結婚詐欺の容疑で逮捕されます。

貯金をすべて騙し取られてしまったと絶望し、泣き崩れる民子。

しかし物語はここでは終わりません。

味沢は「雇い主を満足させられなかった以上、報酬の500万円は返すしかないですね…」と呟き、民子の前に現れます。