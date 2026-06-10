食事制限だけに頼ったダイエットではリバウンドしやすく脂肪が簡単に戻ってしまう理由とは！？【体幹の話】

食事制限だけに頼ったダイエットではリバウンドしやすく脂肪が簡単に戻ってしまう理由

基礎代謝とは寝ていても使われるエネルギー

私たちが一日に消費しているエネルギーのうち、日常生活や運動で体を動かすエネルギーは意外に少なく約30％、また食べ物を消化するために約10％のエネルギーが使われています。

一番多いのは全体の約60％を占める基礎代謝。寝ていても使われるエネルギーで、このうちの約２割を筋肉が消費しています。筋肉には、体を動かすほかにも骨格を支える、体の熱をつくる、といった働きがあるからです。

ダイエットによる食事制限で摂取エネルギーが足りなくなると、体の中ではため込んだ脂肪とともに筋肉も分解し、エネルギーに変えて消費します。筋肉が減少すればするほど、寝ていても消費される基礎代謝が低下し、ますます痩せにくい体になってしまいます。

基礎代謝の低下した体はリバウンドしやすく、脂肪は簡単に戻りますが、大切な筋肉は地道にトレーニングしなければ取り戻せません。これが、食事制限だけに頼ったダイエットの怖さなのです。

ところで、体を動かすとき、まず使われるのが体幹の筋肉でしたね。だから体幹を鍛えて眠っていた筋肉を目覚めさせれば、脂肪が燃焼しやすくなります。

また、体幹を鍛えるためのストレッチにも、血流を促進して代謝をアップさせる効果があります。姿勢がよくなるだけでなく、引き締まった体も手に入るのです。