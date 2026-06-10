通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.77 6.46 7.59 6.66
1MO 6.90 5.86 6.44 6.68
3MO 7.74 5.73 6.83 6.61
6MO 8.35 5.93 7.32 7.02
9MO 8.51 6.11 7.62 7.18
1YR 8.70 6.52 7.96 7.42
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.98 8.64 7.37
1MO 6.80 8.22 6.98
3MO 7.31 8.37 6.76
6MO 7.98 8.88 7.03
9MO 8.31 9.06 7.12
1YR 8.55 9.33 7.33
東京時間10:36現在 参考値
ドル円短期ボラは低め推移が続いている。
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.31 9.06 7.12
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東京時間10:36現在 参考値
ドル円短期ボラは低め推移が続いている。