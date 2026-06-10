【お菓子づくりに◎】「水切りヨーグルト」を爆速で作る裏ワザ

あの調味料で水切りが時短で

生クリームやチーズの代わりに使えて手軽とかなり前から人気の「水切りヨーグルト」。ただ、水を切るのが面倒、時間がかかるのが面倒という方も多いはず。電子レンジで加熱したり、重しをしたり今までもさまざまな工夫をしたことがある人もいるのではないでしょうか。そんな方に朗報です！なんと「塩」をひとつまみ振るだけで時短で水切りができてしまうのです。今回は最速で水切りができる裏ワザをご紹介します。急いでいる時にも助かりますね。

塩ひとつまみの魔法

用意するものは、無糖ヨーグルトと塩ひとつまみ。ザルを用意し、布またはキッチンペーパーをしいた上にヨーグルトをのせ、その上に塩ひとつまみを振りかけるだけです。出来上がりの水切りヨーグルトの塩気は気になりませんのでご安心を。

最速！水切りヨーグルトの手順を確認

ボウルにザルをのせ準備します

ボウルにザルをのせ、その上に布またはキッチンペーパーをのせて準備します。





ヨーグルトの上に塩を振りかけます

布をしいたザルの上にヨーグルトをのせ、その上からひとつまみの塩を振りかけます。





1時間30分で水切り完了

そのまま放置し、30分後にはホエーが出てきて、1時間30分後には500gあったヨーグルトの水気が切れて204gにまでなります。





半日から一晩置いて作っていた水切りヨーグルトが、なんと1時間強の時間でできちゃうなんて夢のよう！これからはこの方法で、水切りヨーグルトを時短で作ってみてくださいね。

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