タレントの滝沢カレン（34）が9日、自身のインスタグラムを更新。「毎年又は1年おきには必ず」行くほど、大好きな場所を明かした。

「ともだちと予定が急遽あい、だいすきな淡路島に弾丸トラベラー（懐かしい大好きな番組でした）」と滝沢。「たった一泊２日で淡路島を楽しんできました 実は、かれこれ毎年又は1年おきには必ず淡路島に行くほど大好きです」とつづり、淡路島でのプライベートショットを公開した。

「何が好きかというと、海がきれいで橋を渡ると別世界感が好きです。わたしの推しの淡路島に友達は強制的ツアー でもめちゃくちゃ綺麗だと喜んでくれました」とつづった。

「淡路島出身でもなんでもないですが淡路島を好きになってくれて嬉しいです」と笑顔。

「動物園に行ったり海に行ったり展望台に行ったり一泊2日にしてはゆっくりもせず詰め込みの旅になりました」と満喫したことを明かした。

「展望台から見る海は絶景です。この景色に似合う言葉がまだわたしにはないほど、無言で見れる世界 旅はほかに代用がないくらい旅でしか埋められないポケットがありますよね 素敵な一泊２日でした」と記した。