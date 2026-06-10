◇明治安田J1百年構想リーグ第14節 柏0―1浦和（2026年5月6日 埼玉スタジアム）

J1浦和は10日、元日本代表MF中島翔哉（31）との契約満了を発表した。23年に夏にトルコ1部アンタルヤスポルを退団し完全移籍。かつて日本代表で背番号10を背負ったテクニシャンは「日本に帰ってくる気持ちが全くなかったので、このような機会を与えてくださりとても感謝」とコメントを発表した。

クラブは「中島翔哉選手(31歳)が契約満了に伴い、今シーズン限りでチームを離れることとなりましたので、お知らせいたします」と発表。中島もクラブを通じ「今シーズンで浦和レッズを退団させていただくことになりました」と報告した。

続けて「退団発表のコメントが対談形式ではなく申し訳ありません（笑）気持ちを込めて書かせていただきます！冗談はさておき、浦和レッズでの3年間素晴らしいチームメートとスタッフに囲まれてサッカーができ、とても楽しかったです！」とつづり「浦和レッズに加入するまではサッカー選手として日本に帰ってくる気持ちが全くなかったので、このような機会を与えてくださりとても感謝しています」と感謝を込めた。

また「最終戦の前には退団することは決まっていましたが、試合を観てくれる方々に少しでも、自然に観てもらいたかったので、このタイミングで発表していただくようにお願いしました」と説明。「日本に帰って来てからチーム内外で学んださまざまなことを次のステージで変化と進化をさせて、さらに磨きをかけ真価を発揮し、もっとサッカーを楽しんで観てる方々が體も心も芯から温まるサッカーをしていきたいと思います！そして何より試合を観た子どもたちが少しでもワクワクして、笑顔でのびのびプレーしたくなるような表現ができたらうれしいです！（原文ママ）」と呼びかけた。

◇中島 翔哉（なかじま・しょうや）1994年（平6）8月23日生まれ、東京都八王子市出身。12年に東京Vのトップチームに登録され、同年9月の天皇杯でデビュー。14年にFC東京へ移籍し、富山への期限付き移籍を経て17年8月にポルティモネンセ（ポルトガル）加入。その後はアルドハイル（カタール）や名門ポルトに所属。22年9月にアンタルヤスポル（トルコ）と2年契約を結ぶも23年7月に契約解除。日本代表は16年リオ五輪代表など各年代別代表に選出。18年3月のマリ戦でA代表デビューし初得点。利き足は右。1メートル64、64キロ。