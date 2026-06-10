石井表記は急騰ロード突入、ＡＩ関連特需で“ポスト北川精機”の片鱗◇

石井表記<6336.T>が急騰、前日のストップ高に続く大幅高で一時１９．５％高、２営業日で５０％高という驚異的パフォーマンスを上げている。前日の後場取引時間中に開示した２７年１月期第１四半期決算で売上高が前年同期比１２％増の４０億４９００万円、営業利益が同９９％増の３億６７００万円と急拡大したことが投資資金の再攻勢を誘った。通期業績は会社側予想を超過する公算が大きいとみられる。株主還元にも抜かりなく、今期から配当性向３０％以上という定量目標を設定するなど市場の耳目を驚かせた。プリント基板製造装置の大手メーカーで時流を捉えＡＩ関連向けパッケージ基板の設備投資需要を取り込んでおり、業績変貌のプロセスにある。これは先に株価を６９１０円まで大化けさせ脚光を浴びた北川精機<6327.T>と需要先は同じでビジネスモデルが近い。



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出所：MINKABU PRESS