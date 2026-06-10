Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>が続急伸している。午前１０時ごろに、子会社Ｌｉｎｋ－Ｕ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが、マンガＩＰの価値最大化を一気通貫で支援する新事業「Ｌｉｎｋ－Ｕ Ｍａｎｇａｆｕｌ Ｂａｓｅ」を始動すると発表しており、これを好感する買いが入っている。



新事業は、ＭＡＵ（月間アクティブユーザー数）２０００万超のマンガアプリ運営で培ったデータ分析のノウハウと各国の主要プラットフォームとつながる流通ソリューションを生かし、「どの作品を・どの市場で・どう展開すれば価値が最大化するか」を見極め、実行まで一気通貫で支援する新事業。第１弾として、優れたマンガ作品を持ちながらも海外展開にハードルを感じている出版社に向けて翻訳・配信支援サービスを開始。出版社は同社の翻訳提案に承認後、案件に応じた最小限の負担で、北米や南米などの主要プラットフォームへのグローバル展開が可能になるとしている。



出所：MINKABU PRESS