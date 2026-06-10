ドキュメンタリー映画『25 Cats from Qatar（原題）』が、『猫たちと7000マイルの旅』の邦題で9月4日よりヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかで公開されることが決定した。

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本作は、アメリカの客室乗務員兼猫カフェ経営者と、カタールの首都ドーハで野良猫を救出し続けているパキスタン出身の施工管理者の4日間に及ぶ野良猫救出ミッションを追ったドキュメンタリー。『猫と、とうさん』のマイ・ホンが監督を務めた。

世界有数の富裕国であるカタール。急速な発展を維持するため、人口の89％が他国からの臨時労働者で占められていること、野良猫の数が増加し続けていることは知られていない。路上から野良猫たちを救出するのも、イラン、インド、ヨルダンなど様々な国出身の、異なるバックグラウンドを持つ人々だ。米ミルウォーキー在住の猫カフェ経営者ケイティは、25匹の野良猫をカタールから米国へ移送し、新しい家族を見つけるため、ドーハを訪れる。4日間という限られた時間しかないケイティを待っていたのは、パキスタン出身のウマイルら同志たちとの出会い、そして野良猫たちを移送するにあたっての意義深くも難しい決断の連続だった。

あわせて公開された日本版ビジュアルには、カタールの路上を経て、病院で育った猫、ドクター・ガーフィールドを中心に、カタールの猫たちがずらりとお目見え。右脇には猫を慈しむウマイルと、ごく自然に猫に肩を貸し出すケイティの姿も写し出されている。

なお、本作の売上の一部は、TNR活動（野良猫を捕獲し、不妊手術をし、元の場所に戻す）支援などを行う団体に寄付される。（文＝リアルサウンド編集部）