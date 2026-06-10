熊本地震から10年の節目にあわせ、2026年7月1日から9月30日まで、国内最大規模の観光企画「熊本デスティネーションキャンペーン（熊本DC）」が県内全域で実施されます。熊本での大型DC開催は2019年以来、実に7年ぶりとなります。熊本県内各地で、様々なツアーが企画され、旅行者が楽しめるイベントなども行われます。

また、期間中にJR九州では、新幹線・在来線それぞれに特別ラッピング列車「くまモンアドベンチャー号」や800系ラッピング新幹線を運行し、おトクなエリア内乗り放題きっぷが多数発売されるなど、まさに県内全域が観光の舞台に。本記事では、鉄道ファン必見のラッピング車両のダイヤや特別なD&S列車の運行情報から、今夏大注目の最新スポット、旅の予算を賢く抑えるフリーパスの選び方までを分かりやすく解説します。

県内各地では様々な企画が！

期間中は、熊本市・県央エリア、阿蘇エリア、天草エリア、県北エリア、県南エリアなど、県内各地での企画が行われます。小国杉を使った体験、玉名市内の店舗で使えるスイーツクーポン、天草のキリシタン関連施設を巡る周遊券、阿蘇エリアを回る観光バスツアーなどが予定されています。

熊本DCイチ押し商品の例（熊本観光予約サイト「くまもっと旅行社。」で取り扱い）

これまで見たことのない熊本を！

来訪者と地域の絆を深め、これまで見たことのない熊本を感じられる取り組みも行われます。

サクラマチに誕生！「くまモンダンジョン」で最新XR体験

2026年夏、熊本市中央区の商業施設「サクラマチクマモト」に、現実世界と仮想空間を融合させた最先端のXR（クロスリアリティー）体験施設『くまモンダンジョン』が誕生します。くまモンと一緒にデジタル空間の観光地を探検できる、これまでにない体験型アトラクションとして、夏休みの家族連れの大きな目玉スポットになります。

アニメの聖地を巡る「夏目友人帳」公式コラボツアー

アニメファン・遠征組向けに、国内外に熱狂的なファンを持つ人気アニメ「夏目友人帳」と熊本・人吉・球磨地域が公式タッグを結成。キャラクターがデザインされた限定のラッピングバスに乗り、作中に登場する美しいモデル地や観光地をガイド付きでゆったりと巡る特別ツアーが開発されています。

JR九州の熊本DC連動企画

JR九州やをはじめとしたJRグループでは、熊本DCに合わせた関連企画を7月1日から12月31日まで実施します。

JR九州の熊本DC連動キャンペーンポスターイメージ（JR九州）

また、JRグループの全国の主要駅には、熊本DCに関連したポスターが掲出され、キャンペーンの認知度を高めるとともに、熊本県への誘客が行われます。掲出予定は、2026年7月1日〜９月30日までです。

ＪＲグループ制作の「熊本ＤＣポスター」

くまもんラッピング「くまモンアドベンチャー号」と新幹線

九州では、熊本DCに合わせ、くまモンをデザインしたラッピング列車「くまモンアドベンチャー号」が走ります。

キハ200形のラッピング列車「くまモンアドベンチャー号」イメージ（提供：JR九州）

在来線でのキハ200形ラッピング列車は、7月4日から12月31日まで、主に三角線の熊本―三角間、豊肥本線の肥後大津―宮地間で運行する予定です。7月4日には、熊本―八代間で臨時列車も1往復運行されます。

快速くまモンアドベンチャー号（熊本⇔阿蘇・宮地）

7月18日から10月中旬にかけては、800系ラッピング新幹線も運行する予定です。運行区間は博多―熊本・鹿児島中央間です。出発式の詳細や運行スケジュールは特設WEBサイトnに掲載される予定です。

800系のラッピング新幹線イメージ（JR九州より）

JR九州での観光列車の運行も

7月5日の特急「かわせみ やませみ」など、JR九州のD&S列車を使った特別運行も予定されています。

＜第１弾＞「くまもと大好き大使」 杉本琢弥 コラボ企画

特急かわせみ やませみで行く博多-熊本の旅！ 熊本DCオープニング特別運行

【運行日】2026年7月5日（日）、【運行区間】 博多→熊本

＜第２弾＞熊本DC開催記念 「或る列車」 博多-熊本間特別運行！

【運行日】2026年8月11日（火・祝）、【運行区間】１便目 博多発→熊本着、２便目 熊本発→博多着

＜第３弾＞熊本DC開催記念 くまモンアドベンチャー号で行く、熊本の旅！

【運行日】2026年9月頃、【運行区間】博多発 詳細は追って

熊本県内を周遊できるお得なきっぷ

熊本エリア内のJR線が乗り放題となる「くまもっと！冒険きっぷ」は、2日間用と3日間用があります。紙のきっぷは2日間用が大人2990円、3日間用が大人3990円。デジタル乗車券は2日間用が大人3190円、3日間用が大人4190円です。

博多―熊本間の九州新幹線往復自由席と、熊本エリア内のフリー区間を組み合わせた「博多⇔くまもっと！仲間と冒険きっぷ」も販売されます。2日間用は大人9990円、3日間用は大人1万990円です。

利用可能な区間

上記のきっぷと組み合わせでおトクになる「くまもっと！Ｂ＆Ｓみやざききっぷ」も発売になります。JR九州インターネット列車予約で購入した「くまもっと！冒険きっぷ」又は「博多⇔くまもっと！仲間と冒険きっぷ」を持っている人に限り購入可能で、JR新八代駅〜人吉ICの区間が大人1,200円で利用できます。発売・受付はJR九州のみどりの窓口のみです（Ｂ＆Ｓみやざき（バス）は全車指定席です。ネット予約、券売機、バス営業所、バス車内では発売しません。）

デジタルチェックインラリーやイベント、旅行プランも

このほか、熊本県内を走るラッピング列車などを巡るデジタルチェックインラリーも行われます。対象列車や駅で2次元コードを読み込むと、記念品を受け取ることができます。

7月4日と5日には、熊本駅前広場で関連イベントが行われます。会場ではステージ、県内各地の紹介ブース、飲食ブース、ミニトレイン運行などが予定されています。

また、JTBや日本旅行などの主な旅行会社からは、JRと宿泊がセットになった熊本県への旅行プランが発売されます。詳しくは、旅行会社からのプラン発表をご覧ください。

新幹線から在来線、さらには最新のXRアトラクションまで、これまでにない「もっと深い熊本」に出会える特別な3ヶ月間 。この夏は仲間や家族を誘って、おトクなきっぷを片手に新しい冒険の旅へ出かけてみませんか？

（写真：JR九州、熊本県観光振興課）

鉄道チャンネル編集部

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