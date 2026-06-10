『カロリーゼロ』の多用は“あの症状”の原因？腸が受ける３つの影響【医師監修】

腸内細菌の乱れは、血糖値の調節や精神的な健康にまで影響を及ぼす可能性があります。インスリンの感受性やGLP-1の分泌に関わるメカニズム、そして「腸脳相関」と呼ばれる腸と脳のつながりを通じて、人工甘味料が代謝やメンタルヘルスにどのような影響を与え得るのかについて、研究をもとに考えていきます。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

人工甘味料は血糖値やメンタルにも影響する？｜腸内細菌と糖代謝・腸脳相関の関係

糖代謝への間接的な影響

腸内細菌は、糖の代謝にも深く関わっています。腸内フローラの構成が変わることで、糖の吸収や利用の仕方が変化し、血糖値の調節が難しくなることがあります。

人工甘味料が腸内細菌を介してどのように糖代謝に影響するのかを整理します。

腸内細菌が糖代謝に関わるメカニズム

腸内細菌は食物繊維を発酵させて短鎖脂肪酸を産生し、この物質が腸壁の細胞に作用してインスリンの感受性（インスリンの効きやすさ）を調整します。

インスリンは血糖値を下げるホルモンであり、その感受性が低下すると血糖値が上がりやすくなります。人工甘味料によって短鎖脂肪酸の産生が減少した場合、この調節機能が弱まる可能性があります。

また、腸内細菌の構成変化はホルモン（GLP-1など）の分泌量にも影響することが知られています。GLP-1は食後の血糖値を抑える働きがあり、腸内細菌の乱れによってその分泌が減少すると、食後の血糖値が上がりやすくなると考えられています。

これは「甘みはカロリーゼロでも代謝への影響はある」という矛盾した現象を説明するうえで重要な視点です。

腸内細菌の乱れが長期的な代謝に与える影響

腸内細菌の乱れが慢性的に続くと、インスリン抵抗性（インスリンが効きにくい状態）が高まり、2型糖尿病や肥満のリスクが上昇する可能性があります。

人工甘味料はカロリーを抑えるために使われることが多いにもかかわらず、長期的には代謝の悪化につながり得るという点は、健康管理の観点から注目すべき事実です。

もちろん、これらの影響は摂取量や個人の腸内細菌の状態によって異なります。

ただし、「カロリーゼロだから安心」と思い込んで大量に摂取することは、長期的な健康リスクを見過ごすことにつながりかねません。食品を選ぶ際には、表示をよく確認し、摂取量を意識することが重要です。

腸内環境の乱れが精神的健康にも関わる理由

腸と脳はお互いに深く影響し合っており、これを「腸脳相関」と呼びます。腸内環境の乱れは気分や精神的なバランスにまで影響を与えることがあり、人工甘味料がこの経路を通じて精神的健康に影響する可能性も考えられています。

腸内細菌とセロトニンの関係

「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンは、気分の安定や睡眠に関わる重要な神経伝達物質です。体内のセロトニンの多くは腸管内に存在しており、主に腸のぜん動運動など消化機能の調整に関与しています。一方で、脳内で働くセロトニンとは役割が異なり、腸で産生されたセロトニンがそのまま脳へ移行して気分に直接作用するわけではありません。

しかし近年では、「腸脳相関」と呼ばれる、腸内環境と脳機能・精神状態の関連性について研究が進められています。腸内細菌のバランスが乱れることで、自律神経や免疫系、炎症反応などを介して、間接的にメンタルヘルスへ影響を及ぼす可能性があると考えられています。

人工甘味料による腸内細菌の変化が精神的な健康にどの程度影響するかについては、現時点ではヒトを対象とした研究が十分ではありません。

人工甘味料による腸内細菌の変化がセロトニン産生に影響するかどうかについては、現時点ではヒトを対象とした研究が十分ではありません。ただし、腸内環境の変化が全身の健康に関与する可能性は指摘されており、今後も研究が進められていく分野として注目されています。

ストレスや睡眠の質への影響

腸内細菌の乱れは、ストレスホルモンであるコルチゾールの調節にも関わる可能性があります。コルチゾールが過剰に分泌されると、睡眠の質が低下したり、慢性的なストレス状態になりやすくなったりすることがあります。

腸内環境の悪化がこのような連鎖を引き起こす可能性は、腸脳相関の観点から研究が続けられています。

日常的に人工甘味料を多く含む食品を摂取している方が「なんとなく調子が悪い」「眠りが浅い」と感じている場合、腸内環境の変化が一因となっている可能性もゼロではありません。

腸内環境を整えるためには、発酵食品や食物繊維を積極的に取り入れることが、一般的に有効とされています。

まとめ

人工甘味料はカロリーを抑えるという点で便利な選択肢に見えますが、腸内細菌のバランスを崩したり、血糖値に想定外の変動をもたらしたりする可能性があることが研究によって示されています。「ゼロカロリーだから安心」という思い込みを見直し、食品表示を確認したうえで摂取量を意識することが大切です。

気になる症状がある場合は、内科や糖尿病内科に相談し、食事全体の見直しを専門家とともに進めることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「食品添加物に関する情報」

国立研究開発法人 国立がん研究センター「科学的根拠に基づくがん予防」

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」