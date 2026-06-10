「努力不足」じゃないんです。発達障害の子どもの「できない理由」と正しい接し方

「努力が足りない」「やる気の問題」と誤解されやすい発達障害。しかし背景には、生まれ持った特性や脳の働きの違いがあります。正しい知識を知ることで、本人も周囲も向き合い方が変わるはずです。周囲はどんなことを理解したらよいのか、児童精神科医の鄭理香先生（こどもメンタルクリニック芝 院長）に詳しく聞きました。

※2025年10月取材。

監修医師：

鄭 理香（こどもメンタルクリニック芝）

東京女子医科大学卒業。東京女子医科大大学病院卒後臨床研修。都立梅ヶ丘病院、都立松沢病院、都立小児総合医療センター勤務。さくらクリニック、さいわいこどもクリニックなどの地域医療勤務。そのほか、特別支援学校校医、女性相談、虐待相談、産業医など。

子どもの発達障害は「努力が足りない」と勘違いされやすいのはなぜ？

編集部

なぜ、発達障害は「努力不足」と誤解されやすいのですか？

鄭先生

発達障害は外見から分かりにくく、自分でできることも多いため、「できるはずなのにやらない」「怠けている」「保護者のしつけがなっていない」と誤解されがちです。しかし実際には、注意の向け方や情報処理の仕方、感覚の受け取り方に特性があり、本人の意思や努力だけでは調整が難しいことが多くあります。

編集部

叱れば改善すると思われがちなのはなぜですか？

鄭先生

行動だけを見ると「集中していない」「約束を守らない」「わざとじゃないか」と映るため、しつけや指導で改善できると考えられがちです。しかし、発達障害は脳の特性により、同じ指示でも理解や実行が難しい場合があります。叱責を重ねることで行動が改善するとは限らず、むしろ自己肯定感の低下や二次的な不調につながることもあります。

編集部

「やる気がない」と思われることも多いと聞きます。

鄭先生

発達障害のある子どもは、興味のあることとそうでないことの差が極端に出ることがあります。そのため、特定の場面では意欲的に見える一方、別の場面では動けない様子が「やる気にムラがある」と誤解されます。しかし実際には、脳の特性による「切り替えの難しさ」が背景にあることが多いのです。

編集部

こうした誤解が子どもに与える影響もありますか？

鄭先生

「努力が足りない」と繰り返し言われることで、子どもは「自分はダメだ」と感じやすくなります。その結果、不安や抑うつ、不登校などの二次的な問題が生じることもあります。また、「また怒られたくない」という気持ちから失敗を極端に嫌がるようになり、挑戦を避けるなど消極的な態度を示すこともあります。そのため、周囲の人が発達障害に関する正しい知識を持って接することが、非常に大切だといえます。

周囲が理解すべきポイントは？

編集部

発達障害と「個性」の違いは何ですか？

鄭先生

発達障害は「個性」と表現されることもあり、線引きが難しいですが、本人や周囲がつらさを感じ、生活や人間関係に支障が出ている場合は支援が必要となります。個性と発達の特性には連続性があるとされ、発達の特性を得意分野として生かせることもあります。大切なのは「困りごと」と「強み」の両面を理解すること。強みを伸ばしつつ、困っている部分には適切な支援をおこなう視点が重要です。

編集部

周囲の人は、まずどのような視点を持つのがよいでしょうか？

鄭先生

「もしかしたら、頑張ってもできない理由があるかもしれない」という視点を持つことが第一歩です。責めるのではなく、「どうすればやりやすくなるか」を一緒に考える姿勢を持つようにしましょう。

編集部

家庭や学校での関わり方のポイントを教えてください。

鄭先生

具体的な工夫としては、まず作業を細かく分けた上で、短く簡潔な言葉で分かりやすく伝えることが大切です。また、静かな場所を確保したり、パーテーションで作業スペースを区切ったりするなど、本人が集中しやすい環境を整えることも欠かせません。さらに、できたことを一つ一つ肯定して成功体験を積み重ねていくことで、本人の自信を育むことにつながるでしょう。

編集部

理解が広がると、子どもにはどんな変化がありますか？

鄭先生

子どもは安心して物事に挑戦できるようになります。小さな成功体験を一つずつ積み重ねることで、本来持っている力を発揮しやすくなり、自己肯定感の回復にもつながります。

こんなときにはどう対応すべき？ 困ったら？

編集部

対応に迷ったとき、まず何をすべきですか？

鄭先生

まずは「困っているのは誰か」「何が困りごとなのか」を整理することが大切だといえます。子ども自身が困っているのか、周囲が困っているのかによって対応は変わるからです。感情的に対応せず、状況を客観的に捉えることを意識しましょう。

編集部

叱る以外の対応方法はありますか？

鄭先生

行動を否定するのではなく、「代わりの方法（代替行動）」を一緒に考えることが有効です。「こうするとやりやすいよ」と具体的にやり方を示せば、子どもは次の行動につなげやすくなります。また、「まだできていない」と叱るよりも、「ここまでできたね」と褒めて自信をつけ、スモールステップを重ねていくとよいでしょう。

編集部

専門家に相談する目安を教えてください。

鄭先生

困りごとが長期間続いたり、学校生活や家庭生活に大きな支障が出ていたりする場合は、早めに専門家へ相談してください。児童精神科や地域の小児科、子ども家庭支援センター、学校の先生など、相談先は一つに限りません。日々の生活の中でお子さんの特性が「当たり前」のものになり、相談のタイミングを逃してしまうケースは少なくありません。しかし、たとえ小さな違和感や不安であっても、まずは遠慮なく相談してみてください。一人で抱え込まずに周囲の支援を上手に活用することは、子ども本人はもちろん、ご家族にとっても非常に大切だといえます。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

鄭先生

発達の特性を持つ子どもは、じつは誰よりも一生懸命頑張っていることが少なくありません。それなのに結果が伴わず、自信を失ってしまうケースを多く見てきました。だからこそ、周囲の大人が「味方でいる」ことが、二次的な不調を防ぐ大きな力になります。叱責だけでは状況はよくなりません。必要なのは、適切なサポートと環境を整えることです。周囲の理解があってこそ、子どもは安心して自分の良さを発揮し、のびのびと成長していけるのだと思います。困ったことがあったら、ぜひ気軽に専門家に相談してください。一人ひとりにあった解決策を一緒に考えていきましょう。

編集部まとめ

発達障害は「個性」とも表現され、判断が難しい側面があります。だからこそ、周囲が一人ひとりの特性を正しく理解し、適切な支援をおこないながら長所を伸ばしていく視点が重要です。そうした関わりの積み重ねが、本人の生きやすさや自信を育むことにつながります。

医院情報

こどもメンタルクリニック芝

所在地 東京都港区芝3-15-13 YODAビル3F

診療科目 心療内科、精神科

診療時間 午前: 火～土9:30～12:30(予約制)

午後: 火～土14:00～18:30(予約制)

休診日 月曜、日曜、祝日

03-5765-6980

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