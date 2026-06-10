「３年間ありがとうございました！！」浦和で10番を背負った中島翔哉が契約満了で退団「機会を与えてくださりとても感謝しています」
浦和レッズは６月10日、中島翔哉が契約満了に伴い、今シーズン限りで退団すると発表した。
現在31歳のMFは、2012年に東京ヴェルディでプロキャリアをスタートさせ、カターレ富山やFC東京でプレーし、17年にポルティモネンセ（ポルトガル）に移籍。その後、アル・ドゥハイル（カタール）、ポルト（ポルトガル）、アル・アイン（UAE）、アンタルヤスポル（トルコ）を経て、23年７月に浦和に加入した。J１百年構想リーグでは12試合に出場していた。
浦和で加入１年目から10番を背負った中島は、クラブの公式サイトを通じて以下のとおりコメントした。
「今シーズンで浦和レッズを退団させていただくことになりました。退団発表のコメントが対談形式ではなく申し訳ありません（笑）気持ちを込めて書かせていただきます！
冗談はさておき、浦和レッズでの３年間素晴らしいチームメートとスタッフに囲まれてサッカーができ、とても楽しかったです！ 浦和レッズに加入するまではサッカー選手として日本に帰ってくる気持ちがまったくなかったので、このような機会を与えてくださりとても感謝しています。
最終戦の前には退団することは決まっていましたが、試合を観てくれる方々に少しでも、自然に観てもらいたかったので、このタイミングで発表していただくようにお願いしました。
日本に帰って来てからチーム内外で学んださまざまなことを次のステージで変化と進化をさせて、さらに磨きをかけ真価を発揮し、もっとサッカーを楽しんで観ている方々が體も心も芯から温まるサッカーをしていきたいと思います！
そして何より試合を観た子どもたちが少しでもワクワクして、笑顔でのびのびプレーしたくなるような表現ができたらうれしいです！ そしてみなさんもいつか僕が開催するお茶会にも、ぜひ遊びに来てください（笑）子どもたちもぜひ！ ３年間ありがとうございました！！」
果たして中島の新天地はどこになるのか。動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在31歳のMFは、2012年に東京ヴェルディでプロキャリアをスタートさせ、カターレ富山やFC東京でプレーし、17年にポルティモネンセ（ポルトガル）に移籍。その後、アル・ドゥハイル（カタール）、ポルト（ポルトガル）、アル・アイン（UAE）、アンタルヤスポル（トルコ）を経て、23年７月に浦和に加入した。J１百年構想リーグでは12試合に出場していた。
「今シーズンで浦和レッズを退団させていただくことになりました。退団発表のコメントが対談形式ではなく申し訳ありません（笑）気持ちを込めて書かせていただきます！
冗談はさておき、浦和レッズでの３年間素晴らしいチームメートとスタッフに囲まれてサッカーができ、とても楽しかったです！ 浦和レッズに加入するまではサッカー選手として日本に帰ってくる気持ちがまったくなかったので、このような機会を与えてくださりとても感謝しています。
最終戦の前には退団することは決まっていましたが、試合を観てくれる方々に少しでも、自然に観てもらいたかったので、このタイミングで発表していただくようにお願いしました。
日本に帰って来てからチーム内外で学んださまざまなことを次のステージで変化と進化をさせて、さらに磨きをかけ真価を発揮し、もっとサッカーを楽しんで観ている方々が體も心も芯から温まるサッカーをしていきたいと思います！
そして何より試合を観た子どもたちが少しでもワクワクして、笑顔でのびのびプレーしたくなるような表現ができたらうれしいです！ そしてみなさんもいつか僕が開催するお茶会にも、ぜひ遊びに来てください（笑）子どもたちもぜひ！ ３年間ありがとうございました！！」
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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