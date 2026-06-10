「３年間ありがとうございました！！」浦和で10番を背負った中島翔哉が契約満了で退団「機会を与えてくださりとても感謝しています」

「３年間ありがとうございました！！」浦和で10番を背負った中島翔哉が契約満了で退団「機会を与えてくださりとても感謝しています」