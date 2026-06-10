10日11時現在の日経平均株価は前日比734.22円（-1.12％）安の6万4682.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は825、値下がりは682、変わらずは51。



日経平均マイナス寄与度は490.76円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が123.09円、ＴＤＫ <6762>が69.89円、フジクラ <5803>が54.71円、イビデン <4062>が43.58円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を337.90円押し上げている。次いでリクルート <6098>が24.14円、スクリン <7735>が23.47円、ファストリ <9983>が20.92円、レーザーテク <6920>が20.38円と続く。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は不動産で、以下、サービス、小売、銀行と続く。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、海運が並んでいる。



※11時0分2秒時点



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