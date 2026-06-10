「ルパン三世」といえば、あなたが思い浮かべるのはどのエピソードでしょうか。

1971年のアニメ第1話放送から55周年を迎えることを記念し、日本テレビは「ルパン三世傑作選」を2026年10月期に放送すると発表しました。あわせて、放送エピソードを決める過去最大規模のファン投票企画も6月10日からスタートしています。

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今回の投票対象となるのは、「ルパン三世 PART1」から「PART6」までのTVシリーズに加え、スピンオフ作品「LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜」を含む全316エピソード。ファンの投票によって選ばれたエピソードが、「ルパン三世傑作選」として放送されます。

長年シリーズを追い続けてきたファンにとっては、絶対に外せない名作回がある一方で、近年のシリーズから作品に触れた人にとっては、自分が生まれる前の時代感や昭和ならではの描写に新鮮さを感じる回もあるはず。55年の歴史を持つシリーズだからこそ、世代ごとに異なる“推し回”が集まりそうです。

投票は「ルパン三世傑作選」公式サイトで受け付けています。

また、投票対象作品は現在、Huluをはじめ各種動画配信サービスで配信中。投票前に改めて見返し、「やっぱりこの回だ」と再確認するのも楽しみ方のひとつでしょう。

果たしてファンの支持を最も集めるのは、シリーズを代表する定番の名作回なのか、それとも知る人ぞ知る隠れた傑作なのか。

55年の歴史を持つルパン三世。あなたの“推し回”は、果たして傑作選入りを果たせるでしょうか。

＜参考・引用＞

日本テレビ公式サイト：「ルパン三世傑作選」2026年10月期に放送決定！放送回を選出するファン投票開始 対象はTVシリーズ316エピソード

日本テレビ公式X（@nittele_ntv）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061003.html