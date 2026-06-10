ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月１５日（月）から実施するＵ２０日本代表のジョージア遠征事前合宿、及び６月２７日（土）からジョージアで開催されるＵ２０世代の世界ナンバーワン決定戦、「ワールドラグビー ジュニアワールドチャンピオンシップ ２０２６」に臨むＵ２０日本代表メンバー２５人を発表しました。

大久保直弥ヘッドコーチのもと、幾度にもわたる強化合宿や遠征を積み重ねてきたラグビーＵ２０日本代表。激しい競争を勝ち抜いて本大会のメンバーに選出されたのは、ＦＷ１５人、ＢＫ１０人の２５人です。

５月に行われたニュージーランド遠征に参加したメンバーを中心に帝京大から最大の６人、明治大から４人、慶応大から４人、関西学院大から３人など、東西の有力大学から複数の選手が選出されました。

今春、入学したばかりの１年生からも４人の選手がメンバー入り！

大学２年生の世代が大半を占める中で、この春大学に入学した１年生からも、３月に高校日本代表としてＵ１９イングランド代表から歴史的初勝利をあげた福田恒秀道選手（帝京大）や須田琥珀選手（法政大）など４人の選手がメンバーに名を連ねています。

いよいよ迎える世界大会を前に大久保直弥ヘッドコーチは、「このチームがスタートしたのは２月４日のフォワード合宿からでした。その時に共有した私たちの明確な目標は、６月２７日にニュージーランドとのジュニアワールドチャンピオンシップ (ＪＷＣ)の初戦で世界を驚かせる勝利を勝ち取ることでした」と強調。

そのうえで「それから４ヶ月。シーズン中にも関わらず多くのリーグワンチームの胸をお借りして、最初はフィジカルレベルの違いに戸惑っていた選手たちも徐々に経験値を重ね・学び・適応力をチームで磨いていきました。ＪＷＣは世界の強豪と中４日で５試合行われる大変過酷な大会です。選手・スタッフ一丸となって世界の壁に挑戦する覚悟です。日本代表のプライドを持ち、日本人らしい戦いで世界に挑む U20 ラグビー日本代表に熱い応援をよろしくお願いいたします」とし、多大なサポートへの感謝と共に、戦う覚悟、勝利への固い決意を示しました。

世界を驚かせる勝利へ――。Ｕ２０日本代表は、６月１５日（月）～１９日（金）まで国内で事前合宿を行った後、６月２０日（土）にジョージアに向けて出発、６月２７日（土）から世界の強豪との対決に挑みます。

参加メンバー一覧、試合日程をチェック！！

【Ｕ２０日本代表 ジョージア遠征「ワールドラグビー ジュニアワールドチャンピオンシップ ２０２６」】

▼参加メンバー

（ポジション、氏名、所属チーム）

ＰＲ１ 有賀啓悟（帝京大学）

ＰＲ１ 李星河（同志社大学）

ＨＯ 河内晟歩（関西学院大学）

ＨＯ 津村晃志（帝京大学）〇

ＨＯ 三浦颯太（帝京大学）

ＰＲ３ 川越寛太（関西学院大学）

ＰＲ３ 佐々木大斗（明治大学）

ＰＲ３ 本山佳龍（静岡ブルーレヴズ）

ＬＯ 熊谷鼓太郎（明治大学）

ＬＯ 百武聖仁（明治大学）

ＬＯ 梁瀬将斗（関西学院大学）

ＬＯ 山粼太雅（慶應義塾大学）

ＦＬ 申驥世（慶應義塾大学）

ＦＬ 藤久保陸（帝京大学）

ＮＯ８ 坪根章晃（帝京大学）◎

ＳＨ 尾関航輔（慶應義塾大学）

ＳＨ 片岡湊志（立命館大学）〇

ＳＯ 小林祐貴（慶應義塾大学）

ＳＯ 丹羽雄丸（同志社大学）

ＣＴＢ 岩倉吏臣（山梨学院大学）

ＣＴＢ 須田琥珀（法政大学）〇

ＣＴＢ 福田恒秀道（帝京大学）〇

ＷＴＢ 内田慎之甫（筑波大学）

ＷＴＢ 深田衣咲（筑波大学）

ＦＢ 古賀龍人（明治大学）

◎はキャプテン 〇は１年生

▼試合日程／開催地・ジョージア

（プール戦）

・６月２７日（土）Ｕ２０日本代表 対 Ｕ２０ニュージーランド代表

午後３時３０分ＫＯ（日本時間 午後８時３０分）

・７月２日（木）Ｕ２０日本代表 対 Ｕ２０イタリア代表

午後８時３０分ＫＯ（日本時間 ３日午前１時３０分）

・７月７日（火）Ｕ２０日本代表 対 Ｕ２０スコットランド代表

午後３時３０分ＫＯ （日本時間 午後８時３０分）



※大会は１６か国が参加、４つのプールのうち各プール１位の４か国が準決勝進出、各プール２位の４か国が５位～８位決定戦、各プール３位の４か国が９位～１２位の決定戦、各プール４位の４か国が１３位～１６位の順位決定戦を行います。