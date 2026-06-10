３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、横綱大の里（二所ノ関）ら力士、行司、呼出しら約６５人が１０日、航空機に搭乗して羽田空港から出発した。

かど番だった夏場所を左足首の負傷で全休し、名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）では関脇に番付を落とす大関安青錦（安治川）は、エルメスのバックを着物に合わせたファッションで登場。昨年１０月のロンドン公演に続き「ヨーロッパに行くのは２回目。しっかり自分らしく、いい相撲を取れたらいいなと思います」と、意気込みを口にした。

パリの印象を「すごく古い歴史ある街なんで。観光できるところがたくさんあると思う。しっかり観光できたら」と語った。現地では、部屋の後援会会長を務める実業家の似鳥昭雄氏が起こした、家具販売大手のニトリから贈られた化粧まわしをつける予定。「（夏）場所前にいただいたんですけど、場所中につけることができなかった。パリでつけられたら」と語った。出発前には海外観光客に求められた撮影に、気さくに応じるなどしていた。

なお、ニトリからの化粧まわしは、大関と横綱だけが許される紫色を基調としたもの。名古屋場所ではつけることができないが、規定で１０勝以上すれば大関に復帰する。本場所でも同化粧まわしをつける意欲を問われた安青錦は「もちろん。そういう気持ちで頑張っていきます」と復活を誓った。

横綱大の里（二所ノ関）、大関琴桜（佐渡ケ嶽）、夏場所を優勝した小結若隆景（荒汐）、関脇熱海富士（伊勢ケ浜）らも姿を見せた。

付け人ら幕下以下はエコノミー席。関取は番付に応じてビジネス、ファーストクラスが割り当てられる。行司、呼出しも同様。八角理事長（元横綱北勝海）、横綱豊昇龍（立浪）ら約６５人は９日の第１便で出発し、現地に到着している。