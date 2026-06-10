【ニューヨーク＝木瀬武】米国のＡＩ（人工知能）開発企業アンソロピックは９日、サイバー攻撃などに悪用される懸念から限定公開としている「クロード・ミュトス」と同等の性能を持つ新たなＡＩモデルを一般向けに公開した。

新モデル「クロード・フェイブル５」は、一般向けに提供するため、サイバー攻撃や生物・化学兵器の開発などに悪用されないようにするための安全対策を講じている。

フェイブル５は、ミュトスと同じ技術を使っている。ソフトウェアの開発や金融市場の分析、読み取った画像の判別などの性能が高く、９日から法人・個人向けの有料サービスで提供を始めた。安全対策としては、サイバー攻撃の手法などの悪用につながる質問があった場合、フェイブル５ではなく、性能が劣る従来型のＡＩモデルが代わりに回答する仕組みが設けられている。

アンソロピックは、「これほど高性能なＡＩモデルを一般向けに提供することにはリスクが伴う。機能が悪用されて深刻な被害を引き起こす恐れがあり、保守的な安全対策を設定した」と説明している。

アンソロピックが４月に発表したミュトスは、システムの脆弱（ぜいじゃく）性を見つける能力が高く、サイバー攻撃に悪用される恐れがあるとして一般提供が見送られた。現在は米ＩＴ大手や日本の金融機関など約２００の企業・組織に限って提供されている。

アンソロピックは９日、ミュトスの改良版「クロード・ミュトス５」も公開した。サイバーセキュリティー分野での安全対策を一部緩め、システムの脆弱性の発見などで活用しやすくしたとしている。引き続き、サイバー防御を担う組織などに限って提供し、米政府と協議しながら提供対象を広げるという。