セクシー女優の星乃莉子（27）が10日、Xを更新。6日に都内2店の書店で開催予定だった写真集「Leoへ」の発売記念イベントを体調不良で開催を延期すると発表していたが、中止となった件について謝罪した。「開催延期させて頂いていたイベントについて、中止になってしまい本当に申し訳ありません。後日できるだけ早く今回の経緯について説明させていただきます。この度は関係者各位様、なにより写真集を購入して頂いた多くの皆様、本当に申し訳ありませんでした」とつづった。

星乃はイベント開催当日の6日にXで「本当にすみません ごめんなさい もう人前に出るのが怖いんです どんだけ頑張っても複数の人の目線や知らない人に血の気が引いて一人で現場に入ることが怖くて手足が動かなくなるんです、本当にごめんなさい」と人前に出られない精神状態だと告白。「近くまで行ってもたくさんの好意に潰されてしまうんです、わたしもひとりずつにはたくさん感謝を伝えたかった こんな私の写真集を買って今日足を運んでくれた方、本当にありがとうございます。ごめんなさい」と謝罪した。

さらに「人と話すことや名前覚えてるか確認されることや作品についてきかれることがもう怖くて怖くてすくんでしまって本当にごめんなさい」と、ファンとの直接の交流、会話自体に恐怖を感じていることも告白。「そんなことなんです、そんな奴なんです こんなしょうもないことでダメになったんです パニック発作がでるようになったのも写真集を撮ってる頃からです 本当にごめんなさい」と、写真集の撮影中から心身に変調を来していたと明かした。

一方で「作品を愛してくれている人 特に、写真集を買ってわざわざ会いに来てくれた人 ほんまに心から愛してるぜと思うんです 同士やと思うんです」と写真集の購入者に感謝の思いをつづった。「ごめんなさい、今の私は私も病気やと思います。どうか出来た作品のことは嫌いにならんでやってください。本当に、私の心が弱くてどうしようもないクズだっただけなんです」と写真集そのものは愛して欲しいと訴えた。「私が思う美しさを愛してくれて、たくさんの人が関わった作品を買ってくれて、あなたの人生に組み込んで少しでも時間を取ってくれてありがとうございます。会えんかったこと本当にごめんなさい。どうしようもない人間で本当にごめんなさい」と謝罪を繰り返していた。