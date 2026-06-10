「電話するのが怖い」3連続で病院予約を変更してしまい罪悪感。「そんなに」受付スタッフの『神対応』

3カ月に一度、息子の定期通院のために予約を入れている病院。しかし、息子の相次ぐ発熱に続き、3度目の当日にはまさかの自分自身が発熱。度重なるキャンセルへの罪悪感から、病院への電話が恐怖になってしまった私。そんな私を救ってくれた、受付スタッフの温かい対応とは？ 友人が体験談を語ってくれました。

申し訳なさで電話が恐怖になった日

幼稚園へ通う息子の病院予約をしたときの話です。

息子は定期的に眼科に通院していて、いつも診察終わりに3カ月後の予約を取ります。

3カ月たった予約日直前のこと。息子が突然熱を出したので、眼科に電話を入れ予約を変更してもらいました。

しかし、その変更した予約日、当日また体調を崩したのです。私は電話で謝り、また予約日を変更。そして三度目の正直というとき、今度は私が熱を出し、通院の付き添いができなくなったのです。

さすがに3度も予約の変更を繰り返すことに、申し訳なさで胸が押しつぶされそうに。「また電話するの嫌だよ……」と、病院に電話をかけること自体が恐怖になってしまいました。

私を救った、受付スタッフの一言

しばらく経って思い直した私。「今後の通院も考えると、無断キャンセルはできない」と気持ちを奮い立たせて、なんとか電話。

「何度も何度も申し訳ありません。予約日をまた変更してもらいたいのですが……」