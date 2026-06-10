敵地パイレーツ戦

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦した。2-2と同点の7回、敵失策から一挙10得点。敵地元局は呆然となった。

6回に風雨が強まった後、球場後方に虹もかかった7回のドジャースの攻撃。ラッシング、フリーランドがともに左前に運び、無死一、三塁で大谷翔平が打席に入った。

敵捕手デービスの三塁への牽制が、走者に当たる悪送球となって勝ち越し。無死二塁から大谷が中堅左へ適時二塁打を放った。

パイレーツ地元放送局「スポーツネット・ピッツバーグ」で解説を務めたジョン・ウェイナー氏は、失策について「この送球はベースの内側に投げなければいけません」と指摘。さらに実況のジョー・ブロック氏は、大谷の二塁打に「ドジャースはリードを2点に広げました。これで少し余裕ができて、大きなアドバンテージを得ました」とコメントした。

さらに、パヘスが打席に入ると「パイレーツのブルペン陣の最近の状況を考えると、『ああ、またこの展開か』と言いたくなるのも分かります。ですが……ここはドジャースの打者たちを称賛すべきだと思いますね」と脱帽を続けていた。

この回、ドジャースは怒涛の15人攻撃で一挙10点を挙げた。NHK BSによると36分で終わった。



（THE ANSWER編集部）