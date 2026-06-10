女優のシドニー・スウィーニーが「スリーピー・ホローの伝説」を再構築した作品に出演することが決定した。「ペット・セメタリー：ブラッドライン」で知られるリンジー・アンダーソン・ビアー氏が自身のデビュー小説「Hollow」の映画化を手がける。



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デッドラインによると、同小説はペンギン・ランダムハウス傘下パットナムに売却され、長編映画化が進行中。ビアー氏は監督・脚本・製作を務め、女優のマーゴット・ロビーが共同設立したラッキーチャップとともに製作する。



作品はシドニー演じるカトリーナ・ヴァン・タッセルの視点で描く大胆な再解釈で、ゴシック調に加えエロティック・スリラーや心理要素を融合。従来の恋愛対象ではなく、超自然的な三角関係と危険な謎の中心人物として描かれる。



小説は2027年後半刊行予定で、映画化と並行して開発が進む見込み。また、この作品はシドニーの新会社ハニー・トラップの初公式プロジェクトとなる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）