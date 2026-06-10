アントワープGK野澤大志ブランドンが受賞

ベルギー1部アントワープは6月9日、2025-26シーズンのクラブの年間最優秀選手に日本人GK野澤大志ブランドンが選出されたと発表した。

異国の地での快挙にSNSも沸いている。

惜しくも北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーからは漏れた野澤だが、今シーズンは中位に留まったクラブでハイパフォーマンスを見せた。FC東京下部組織出身の守護神は、第10節のセルクル・ブルッヘ戦で先発起用されると、ここから定位置をつかんでリーグ戦で21試合に出場。プレーオフでも最終戦を除く9試合に出場して、全30試合でプレーした。

SNSでは「おめでとうございます」「凄いぞ大志」「セービングはマジで世界レベル」「めちゃくちゃ成長して活躍してて嬉しい」「今回のW杯では見られないけど、まだ23歳。次のW杯に出場できるか楽しみ」「なんで呼ばれなかったんや？」「日本のゴールキーパーの未来は明るい」「反応速度さらに上がってないか？」「GKでクラブMVPって普通にすごい」「ここにきてGK大国」「日本って実はGK黄金期なのでは？」「5大リーグで戦ってほしい」といった声が寄せられている。

野澤の前にアントワープで活躍していたベルギー代表GKセンヌ・ラメンスは、現在イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドで活躍を見せているだけに、野澤の去就も注目を集めそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）