◆米大リーグ パイレーツ３―１２ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）との今季初対決は３打席で無安打だったが、４打数１安打２打点でチームの大勝に貢献した。８回に代打が送られ、途中交代。１０日（同１１日）の二刀流出場に備えた。

ドジャースは７回に今季最多の１イニング１０得点。２１年６月２日（同３日）のカージナルス戦で１１得点して以来、５年ぶりとなる超ビッグイニングだった。同１１度目の２ケタ得点を奪い、カード初戦を白星で発進した。

大谷は初回先頭の第１打席ではスプリットを打たされて二ゴロ、３回無死一塁の第２打席は９７・３マイル（約１５６・６キロ）直球では空振り三振、５回２死の第３打席ではチェンジアップで二ゴロに倒れた。対スキーンズは試合前の時点で通算１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振。直近は９打席安打なし（１四球）となっていたが、この日で１２打席連続無安打となった。

それでも、７回無死二塁では右腕ドテルからセンター左へ適時二塁打。虹がかかる中での“レインボータイムリー”となった。さらに打者一巡で回ってきた７回１死満塁では押し出し四球で２打点目。その後、ド軍はフリーマンの通算２５００安打となる中前適時打でこの回１０点目を奪うことに成功した。

「投手・大谷」は中６日で１０日（同１１日）の同戦に先発予定のため、中５日のスキーンズと初めての投げ合いは実現しなかった。登板前日に激突した「打者・大谷」とスキーンズは怪物右腕に軍配が上がったが、大谷もその後しっかり存在感を示した。この日の試合前にはブルペン入りして２６球。通常、登板２日前のブルペン入りがルーチンだが、今回は移動日と重なってイレギュラーな調整を強いられた。今回もリアル二刀流での出場となる。日本人選手では初のサイ・ヤング賞へ。いまだ防御率０・７４の大谷が再び世界を仰天させる。