モデルでフルート奏者のＣｏｃｏｍｉが１０日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催されたＴＨＥ ＭＯＮＳＴＥＲＳ１０周年記念展東京「ＭＯＮＳＴＥＲＳ ＢＹ ＭＯＮＳＴＥＲＳ：ＮＯＷ ＡＮＤ ＴＨＥＮ」（１１日〜７月５日）プレビューに出席した。

昨年、世界的に流行したキャラクター「ＬＡＢＵＢＵ（ラブブ）」を始めとする「ＴＨＥ ＭＯＮＳＴＥＲＳ」シリーズを手がけたアーティスト、カシン・ロン氏の１０年の軌跡をたどる展示会のグローバルツアーが東京に上陸。一足先に鑑賞したＣｏｃｏｍｉは「刺激的ですし、世界観にどっぷりつかることができる。歴史を感じられる部分が多かったです。いつもアートに触れたいと思うくらい、常日頃からインスピレーション受けています。今回は３Ｄアートの良さを感じることができて幸せでした」と話した。お気に入りのスポットには、人気声優の花江夏樹がナレーションを担当した没入型映像シアターを挙げ、「花井夏樹さんのフィルムがとても印象的でした」と笑みがはじけた。

司会者から「１０年後はどうしていると思うか」と質問されると、考え込む場面も。「１０年後ですよね？ 子育ても一段落して、演奏活動に復帰していたいなって思います」と語った。